Vai aplaupīšanas kāds gadījums?

Vārdu secība latviešu valodā ir relatīvi brīva, daudz brīvāka nekā, piemēram, vācu valodā ar tur stingri nosacīto darbības vārda vietu vai angļu valodā, kur, mainot vārdus vietām, mainās viss teikuma saturs. The cat is catching the mouse. (Kaķis ķer peli). The mouse is catching the cat. (Pele ķer kaķi).

Tomēr neaizmirsīsim, ka arī latviešu valodā ir vārdu secības likumības un īpatnības. Viens nosacījums ir, ka - atšķirībā no krievu valodas - apzīmētāja vieta ir apzīmējamā vārda priekšā. Tādēļ nav pareizi jautāt: "Kādi ir izstādes mērķi sarīkošanas?" vai "Kāda ir izstādes produkcija rūpniecības?", kā bija dzirdams Latvijas radio. Latviski šie jautājumi skanētu: "Kādi ir izstādes sarīkošanas mērķi?" un "Kāda ir izstādītā rūpniecības produkcija?" Arī mūsu valsts televīzijā dzird sakām: vecāki bērnu, nopelni mūsu direktora, cenas graudu, viens no mērķiem šā semināra. Pareizi būtu: bērnu vecāki, mūsu direktora nopelni, graudu cenas, viens no šā semināra mērķiem. Šķiet, ka pēdējā laikā gan šādu kļūdu skaits samazinās.

Toties ļoti pieaug tādu teikumu daudzums, kuros netiek ievērots cits nosacījums par apzīmētāja vietu teikumā. Esam aizmirsuši, ka latviešu valodā saskaņotais apzīmētājs parasti ir ar lietvārdu izteikta nesaskaņotā apzīmētāja priekšā, piemēram, rūpīga dzīvnieku kopšana, īpaša pārstāvju komisija, lielākie zivju krājumi.

Diemžēl televīzijā, radioraidījumos un nu jau arī preses izdevumos sastopamies ar apgrieztu apzīmētāju secību. Dānijas dažās pilsētās (pareizi - dažās Dānijas pilsētās), Eiropas viena no lielākajām lidostām (pareizi - viena no lielākajām Eiropas lidostām), kalna pašā galotnē (pareizi - pašā kalna galotnē), aizvadītās nedēļas viens no svarīgākajiem notikumiem (pareizi - viens no svarīgākajiem aizvadītās nedēļas notikumiem), balsošanas daļēji rezultāti (pareizi - daļēji balsošanas rezultāti), aplaupīšanas kāds gadījums (pareizi - kāds aplaupīšanas gadījums), naudas pārvedumu nenozīmīgi traucējumi (pareizi - nenozīmīgi naudas pārvedumu traucējumi), Saeimas visu frakciju pārstāvji (pareizi - visu Saeimas frakciju pārstāvji). Īpaši daudz šādu nepareizību ir ārzemju ziņu izklāstos. Tas liek domāt, ka šīs vēstis ir burtisks pārcēlums no citām valodām, neņemot vērā latviešu valodas likumus. Galvenais ļaunums ir tas, ka, diendienā šādu kļūdainu valodu klausoties, cilvēki pie tās pierod un sāk to uzskatīt par normu.

Tomēr jāpiebilst, ka dažos gadījumos arī latviešu valodā saskaņotais apzīmētājs var atrasties aiz nesaskaņotā. To nosaka saturs: "mīļās mātes rokas" nozīmē ko citu nekā "mātes mīļās rokas". Tā, piemēram, radioziņās pareizi stāstīja par "bēgļu lielo pieplūdumu", jo citādi iznāktu, ka runā par lielajiem bēgļiem. Savukārt televīzijas ziņās pārprotams bija teikums: "Pieminēja 1959. gada nesekmīgo tibetiešu sacelšanos." Šajā gadījumā labāk būtu bijis runāt par "tibetiešu nesekmīgo sacelšanos."

Kaut arī retu reizi gadās nepieciešamība pēc apgrieztas apzīmētāju secības, tomēr saskaņotā apzīmētāja īstā vieta ir nesaskaņotā apzīmētāja priekšā. Atcerēsimies to un tīšuprāt neārdīsim latviešu valodas teikumus tikai tāpēc, lai vārdus tajos pārliktu pēc svešiem paraugiem!