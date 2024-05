Svētki iebrauc pie Blīdenes pirmsskolēniem

Next

Visām Blīdenes pamatskolas pirmsskolas grupām Ziemassvētku eglīte bija vienā dienā. Šo svētku rītu ieskandēja piecgadīgo grupiņa.

Bērnudārza zālē pulcējās vecāki un vecvecāki, jo viņu mazuļi bija sagatavojuši koncertu ar dziesmām un dejām, un rotaļām. Ikviens bija iemācījies arī dzejoli, jo ciemos gaidīja Ziemassvētku vecīti ar dāvanām.

Uzrunājot ciemiņus, Blīdenes pamatskolas direktore Genovefa Platkāje ikvienai ģimenei vēlēja mīlestību. Ar svētku sveicieniem ieradās arī Blīdenes evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece Daiga Plaude. Viņa katram pirmsskolēnam iedeva no tālienes ceļojušas rotaļlietas. "Tās ir no norvēģu draugiem, kuri tās Norvēģijā akcijā ir sagādājuši mūsu bērniem," - viņa pastāstīja par kristiešiem, kas ciemojās draudzē. "Viņi Blīdenē ieradās jau ceturto gadu un katrreiz ir atbraukuši ar dāvanām. Šoreiz atveda rotaļlietas, kuras nodevām 1., 2. un 3. klases skolēniem un bērnudārzniekiem."

Piecgadīgo grupiņas skolotāja ir Līga Hartmane, taču sagatavot Ziemassvētku koncertu palīdzēja arī skolotājas Dzidra Krūmiņa un Ruta Muhitdinova. "Ārkārtīgi steidzīgi pienākusi gadumija, laiks ir griezies ātri," - tā abas skolotājas. "Jo nepārtraukti bija jāgatavojas dažādiem pasākumiem. No vienas puses ir labi, ka skolēniem daudz ārpusstundu notikumu, bet no otras - tie prasa daudz laika. Lielās skolās, kur simtiem bērnu, to neizjūt, bet mums jāpiedalās vieniem un tiem pašiem bērniem - gan mācību olimpiādēs, gan konkursos. Un vienmēr tiem jāgatavojas. Bet maliņā arī negribam stāvēt - jāredz, ko dara citi, jāparāda sevi."

Ko skolotājas novēl pirmsskolēniem un skolēniem? "Pats galvenais ir veselība," - tā skolotāja Krūmiņa. "Lai prot to saglabāt. Es bērniem saku: lielāku bēdu māmiņai nav, kā tad, ja bērns ir slims. Un neviens - ne mamma, ne skolotāja - jums nevar izstāvēt klāt, ja jūs paši sevi nesargāsiet. Lai bērniem ir svētku prieks!"

"Es vēlu - lai viņi atpūšas!" - tā skolotāja Muhitdinova. "Skolēniem bijusi liela slodze, prasības arī lielas, tāpēc - lai izguļas, lai sagaida Jauno gadu. Lai tas viņiem atnes kaut ko jauku, ko sirsniņā vēlas!"