Vācietei Lisai Saldū patīk

Šogad Saldus pilsētas ģimnāzijas 11. klasē mācās 17-gadīgā LISA RIHTERE no Vācijas, Olderburgeres, nelielas vācu pilsētiņas pie Brēmenes.

Viņa nolēma uz gadu pamest savu ģimeni - vecākus un divus brāļus -, lai ar organizācijas YFU palīdzību dotos uz Latviju un lai šeit pavadītu vienu mācību gadu.

Ceļš uz Saldu

Iespējas iegūt jaunus draugus, iepazīt jaunu kultūru, labi pavadīt laiku - tie bija iemesli, kādēļ Lisa nolēma savu dzīvi padarīt košāku, interesantāku, notikumiem bagātu un doties aizraujošā ceļojumā. "Bija mazliet biedējoši, jo nevar zināt, kas tevi tur sagaidīs," - atzīst pati drosminiece Lisa.

Organizācija YFU rūpējas, lai jaunieši, kas vēlas mācīties un dzīvot vienu gadu citā valstī un ģimenē, savas vēlmes piepildītu. Lisai bija iespēja izvēlēties, uz kuru valsti doties. Viņa ieinteresējusies par Latviju un vēlējās iepazīt citas valsts iedzīvotāju dzīvesveidu, uzzināt daudz jauna un interesanta, kā dzīvo citur, un arī gadu pavadīt svešā vietā prom no savas ģimenes un ierastās vides, lai pati sev palīdzētu kļūt patstāvīgai.

Esot pagājis gads, lai brauciena formalitātes nokārtotu un varētu doties uz YFU izvēlēto Latvijas pilsētu un skolu, kas šoreiz bija Saldus pilsētas ģimnāzija. Lisa apmetās Majoru ģimenē.

Dzīve Saldū

Saldus, salīdzinot ar Lisas dzimto pilsētu Vācijā, ir maza, savukārt Vācijā Olderburgere ar saviem 150 000 iedzīvotājiem skaitās neliela pilsēta. Bet vāciete Lisa ir iepriecināta, ka viņa var pavadīt šo gadu Saldū, jo šeit iejusties un visu iepazīt ir daudz vieglāk nekā lielpilsētā.

Uz Latviju šogad no organizācijas YFU ir devušies 15 jaunieši, zināja pastāstīt Lisa. Vairākiem no tiem ir bijušas nesaskaņas ar Latvijas ģimeni, un ģimenes ir mainītas.

‘\'Esmu priecīga, ka man ir tik ļoti paveicies ar Saldus ģimeni, - man ir mamma un divi brāļi, no kuriem viens studē Rīgā, tā ka biežāk esmu kopā ar Arturu, jaunāko brāli,‘\' - tā Lisa par savu Saldus ģimeni. Bet neesot aizmirsta arī īstā ģimene - reizi pa reizei tā tiek sazvanīta, uzrakstīts kāds e-mails, bet Lisa saka tā: \'\'Es negribu ar vienu kāju būt Vācijā, ar otru Latvijā. Ja esmu Latvijā, tad arī dzīvoju te un pilnvērtīgi izbaudu šo dzīvi un īpaši neilgojos tikt ātrāk atpakaļ uz mājām, jo tur jau es būšu tad, kad atgriezīšos!\'\'

Sākumā Lisa domājusi, ka latvieši ir atturīgi, jo tā teica viņas paziņas, bet, esot šeit, viņa saprata, ka tā ir tikai sākumā. Latvieši ir viesmīlīgi un jauki, vienmēr izpalīdz, izturas laipni, visu parāda, pastāsta.

Ziemassvētki

Ar Lisu satikos dienu pēc gada skaistākajiem un ģimeniskākajiem svētkiem Ziemassvētkiem. Šie bijuši Lisas pirmie Ziemassvētki bez savas ģimenes, bet nemaz tik skumji neesot bijis, jo šie svētki pavadīti kopā ar Saldus ģimeni. Ziemassvētku vakarā svētku noskaņu viņa meklēja baznīcā koncertā, pēc tam mājās pie mielasta galda kopā ar ģimeni, ēdot latviešu nacionālo Ziemassvētku ēdienu - zirņus. Vācietē īpašu sajūsmu izraisīja tā burvīgā ģimenes atmosfēra, kas bijusi svētkos.

Lisai īpaši patika pasākumi skolā, svētku dekorējumi, Ziemassvētku balle, svētku noskaņa, jo tā visa nav Vācijā. "Vācijā tikai skolas pēdējā dienā mēs dažkārt viens otru apdāvinājām, arī dekorējumi skolā bija niecīgi, un balles vispār nebija. Un vēl šeit varēja sūtīt apsveikuma kartītes draugiem pa skolas pastu. Par visu bija padomāts - lai skolēni patiesi vēlētos skaisti pavadīt šos svētkus," - ar prieku atceras Lisa.

Savukārt Vācijā Ziemassvētki svinēti līdzīgi - Ziemassvētu vakarā kopā ar ģimeni, tuvākajiem radiem, otrā dienā - ar draugiem, tāpat kā Jaunais gads tiek sagaidīts jautri draugu pulkā.

Skolas un brīvā laika aktualitātes

Lisas klasesbiedrenes apstiprina, ka meitene ir iejutusies kolektīvā, kur esot tikai viens zēns, bet pārējās - meitenes, tostarp vēl viena vāciete - Eva, kas, tāpat kā Lisa, ir apmaiņas programmas skolniece Saldū.

Sākumā Lisai esot bijis grūti mācībās, bet, tā kā lielākoties skolotājas ir pretimnākošas un laipnas, saprotošas, viņas mēģina abām vācu meitenēm dzīvi skolā padarīt vieglāku, un tad uzdoto vielu saprast ir daudz vienkāršāk.

Skolu sistēma Vācijā esot savādāka nekā pie mums. Ja skolēnam ir kāda nesekmīga un slikta atzīme liecībā, tad viņu atstāj uz otru gadu tajā pašā klasē. Ja tas atkārtojas vēl vienu reizi, tad skolēnam bez ierunām ir jāmaina skola. "Kad atgriezīšos Vācijā, vēlreiz iešu 11. klasē, lai nostiprinātu savas zināšanas," - tāda būs Lisas tuvākā nākotne.

Bet ārpus mācībām un skolas taču pastāv arī atpūta un hobiji. Lisai patīk apmeklēt nelielus koncertus, jo biļetes uz lielajiem koncertiem ir ļoti dārgas. Īpaši mīļi mūzikas stili Lisai ir roks un hip-hops, dažkārt arī klasiskā mūzika operās, teātros. Viņa neiztiek arī bez draugu apciemošanas, dzimšanas dienu svinēšanas, kino, dažādiem tusiņiem.

Neierasti esot tas, ka pie mums jaunieši pārsvarā iet izklaidēties piektdienas vakarā, bet Vācijā īstā izklaides diena esot sestdiena.

Pavisam nesen Lisa sāka mācīties ģitārspēli un ir nolēmusi darīt vēl kaut ko savā brīvajā laikā, lai labi pavadītu vakarstundas.

Par Latviju

Kad jautāju, kas Lisu pārsteidza mūsu valstī visvairāk, viņa ilgi domāja, līdz atbildēja, ka tie esot it kā nelieli sīkumi, piemēram, mūsu valodā skaņas "s" un "r" ir tās, kas Lisai sagādā grūtības (bet viņa diezgan labi prot latviešu valodu).

Vēl tas, ka pie mums veikali ir vaļā arī brīvdienās, svētku dienās. Vācijā lielā iepirkšanās notiek reizi nedēļā, kad ģimene dodas uz veikalu ar garu iepirkumu sarakstu un tad visu nepieciešamo nopērk. Mēs, latvieši, skrienam uz veikalu ikreiz, kad nepieciešams kāds sīkums.

Gluži tāpat kā vairumam latviešu, arī Lisai netīk garie, nomācošie ziemas vakari un aukstums, jo gribas taču vairāk saulaina un silta laika!

Par to, ko Lisa stāstīs saviem draugiem dzimtenē, viņa izsakās kodolīgi: "Just go there! Tikai dodieties turp, un jūs paši redzēsiet visu! Man te patīk!"