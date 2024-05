Gandrīz viss Līgai jāmācās "no nulles"

Pampāļniece LĪGA CIELAVA uzsākusi mācības muitas koledžā - Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātē, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā (SESMI).

Pēc divarpus mācību gadiem Līga iegūs muitas speciālistes kvalifikāciju, bet, ja pēc muitas koledžas beigšanas mācības turpinās SESMI, iegūs augstāko ekonomisko izglītību, kas pavērs daudz plašākas darba iespējas.

Strādāt nevar

Šī izvēle Līgas draugiem varēja būt pārsteigums - iestāties koledžā viņa izlēma negaidīti. Bet tādi esot arī daudzi viņas kursabiedri, kas dokumentus iesnieguši pēdējā brīdī, pēc sludinājuma izlasīšanas. Līga samaksāja pusgada studiju naudu un kļuva par muitas koledžas audzēkni. (Šajā skolā visi mācās tikai par naudu - 480 latiem gadā.)

Šis mācību gads viņai sākās 1. oktobrī (nākamais būšot no 1. septembra). Citās koledžās nemaksājot stipendiju, audzēkņi arī nevarot saņemt kredītu, bet Līgai maksā minimālo stipendiju, daudzi viņas biedri ir nokārtojuši studējošā kredītu. Audzēkņiem arī apmaksā ceļa izdevumus.

Mācības notiek četras dienas nedēļā, visas piektdienas, sestdienas un svētdienas ir brīvas. Dienā ir divas lekcijas, bet tās sākas dažādos laikos - viendien pulksten 10, citā - 12, vēl kādā - pusčetros pēcpusdienā. Atkarīgs, cikos koledžā var ierasties muitas speciālisti, kas lasa lekcijas. Tādēļ atrast darbu un papildus mācībām strādāt praktiski ir neiespējami.

Daudzas lekcijas burtiski arī tiekot lasītas, jo mācību materiālu, apgalvo Līga, tikpat kā nav. Un studenti - tikai cītīgi konspektē. Tādēļ maz zaudē tie, kuri šādas lekcijas laikā atrodas citā vietā, bet pēc tam runāto noraksta no kursabiedra.

Ir divas eksāmenu sesijas

"Pasniedzēji nevienu "negana", lielākoties mūs arī lekcijās nereģistrē, tāpēc valda uzskats - ja gribi, nāc uz lekcijām, ja negribi - vari nenākt. Bet, ja kādu nepielaidīs sesijai, tad lai viņš vaino sevi," - tā Līga. "1. kursā uzņemti 250 jaunieši, mācību procesā esam sadalīti divās plūsmās. Reizēm lekcijās sanākam pāri simtam."

Līdz šim patstāvīgi darāmu darbu esot bijis maz - lietvedībā jāaizpilda dokumenti par sevi, jāuzraksta daži pārbaudes darbi. Līgai priekšā pirmā sesija - trīs nedēļas februārī, taču pirms tās kā iesildīšanās eksāmeniem - ieskaite. Kādi eksāmeni sesijā jākārto, decembrī Līga vēl nezināja. Pēc sesijas muitas koledžā sāksies otrais mācību pusgads, kas ilgs līdz Jāņiem. Pēc otrās sesijas pirmkursniekiem būšot mēnesi jāstrādā praksē. Tās vietu nodrošinot skola.

"Patlaban no tā, ko esmu mācījusies vidusskolā, man ir tikai angļu valoda un datorstundas. Viss pārējais, var sacīt, man jāmācās "no nulles" - mākslas vēsture, likumdošana un citi priekšmeti. Septembrī pēc testa rezultātiem mūs angļu valodā sadalīja pa līmeņiem. Gramatika, protams, nemainās, bet ir jāapgūst biznesa angļu valoda un daudzi līdz šim nezināmi termini," - Līga apgalvo, ka arī angļu valoda jāmācās kā no paša sākuma. "Grūti klājas tiem, kas vidusskolā mācījušies vācu valodu, bet, iestājoties koledžā, anketās ierakstīja, ka mācās angļu valodu. Viņi neko nesaprot, dažs tādēļ pat izstājas no skolas."

Mācības grūtāk padodas arī krievu tautības jauniešiem, jo jāseko līdzi lekcijām latviešu valodā. Jautāta par pasniedzēju attieksmi pret studentiem, Līga atbild: "Viņiem patīk pavīpsnāt ne tikai par mums, bet arī par muitniekiem, kas strādā uz robežām."

Dzīvo kopmītnēs

Sākot mācīties, Līga neesot pat zinājusi - kas īsti ir muita. Ja būtu bijis robežai pāri jāpārved preces, nebūtu sapratusi, kā tas jādara. Tagad viņa atzīst, ka zina, kurp jāiet, kas ir un kas nav jādeklarē.

Rīgā Līga kļuva par kopmītņu cilvēku. Tādēļ un vēl citu apstākļu dēļ nākoties būt patstāvīgai. "Gan skola, gan kopmītnes man ir klusā vietā - mācos Torņkalnā, bet dzīvoju Iļģuciemā. Man tur patīk. Ir kopmītnes arī līdzās skolai. Kad kļūst skumji, uzmeklēju Pampāļu draugus - daudzi arī mācās Rīgā, un mēs esam pieraduši turēties kopā. Bet draudzīga ir arī mana grupa. Tikpat daudz, cik meiteņu, tajā ir zēnu, tāpēc nav strīdu, aprunāšanas, meitenēm raksturīgo intrigu. Ik pa divām nedēļām sarīkojam kādu pasākumu ārpus skolas, tāpēc ātri vien visi saradām."

Vēl, atzīst Līga, Rīga devusi apziņu, ka brīvi justies nemaz nav slikti. "Tu vari darīt, ko gribi, neviens īpaši uzmanību nepievērsīs. Tā man patīk labāk nekā laukos, kur viens otru pazīst, visu zina un seko līdzi notikumiem."

Darba netrūks

Līga nezina, vai pēc koledžas turpinās mācības, bet zina, ka Rīgā gan negribētu palikt uz visiem laikiem. Gluži laukos - arī nē, jo tur īsti nav darba, vismaz pagaidām. "Mēs, draugi, gan smejamies - ja katrs pēc studijām atgrieztos Pampāļos un strādātu savā profesijā, tad tas būtu labs pagasts ar labiem speciālistiem," - atklāj jauniete.

Viņa nav interesējusies, cik viegli vai grūti dabūt darbu muitas speciālistei, bet prāto: darbavietām būtu jābūt, jo pasniedzēji apgalvo, ka muitas speciālistu Latvijā trūkst. "Darba netrūks arī Eiropas Savienībā, lai gan tad būs jāstrādā savādāk nekā līdz šim - līdzīgi, kā tagad uz Eiropas Savienības valstu robežām. Kontrolēs katru kravas automašīnu, bet vieglās - izlases veidā. Tikai tās, kuras muitniekam liksies "aizdomīgas". Dažreiz tā var uziet aizliegtu preci, citreiz - neko. Tādā gadījumā - laimīgu ceļu!"