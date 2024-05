“Iejusties skolā patiešām bija grūti.”

Vai jauns gads ir atnesis jaunas cerības, jaunas izjūtas, varbūt kādam - jaunu dzīvi? Katrs mācību gads, kaut nemainās gadaskaitļi, sākas līdzīgi - kā dzīve no jauna.

Tādas izjūtas noteikti ir tiem, kuri pēc lauku pamatskolām uzsāk mācības pilsētas vidusskolā. Vide ap viņiem pilnīgi izmainās.

AGNESE HOFŠTETERE sāka mācīties Brocēnu vidusskolas 10.a klasē. Viņa atminas: "Nejutos kaut kādā veidā zemāka par tiem, kas ir no šīs pilsētas, taču iejusties jaunajā skolā patiešām bija grūti, jo te nevienu nepazinu. Tie, kas šajā skolā jau mācījās, zināja skolotājus, to mācīšanas taktiku, tomēr arī es to sāku izprast jau pirmajā nedēļā. Līdz ar pirmo mācību mēnesi biju arī iejutusies Brocēnu vidusskolā, un tas, ka neesmu pilsētniece, mani nepavisam netraucēja. Arī uzsāku dzīvot pie krustmātes Brocēnos, varbūt tādēļ šī robeža starp pilsētniekiem un mani netika ļoti izcelta."

Kāda bija Agnese, kad ienāca pilsētas vidusskolas klases kolektīvā, jautāju viņas klases biedrenei KARĪNAI JEFIMOVAI, kura ir uzskatāma par pilsētnieci un jau sen mācās Brocēnu vidusskolā. "Sākumā Agnese man likās sabijusies no šīs lielās skolas. Likās, ka viņa ir tāda maziņa un dīvaina, bet jau otrajā dienā, kad mēs sadraudzējāmies, es sapratu: viņa ir pilnīgi normāla meitene. Ja es būtu Agneses vietā, man arī būtu grūti iejusties jaunā skolā, bet es noteikti mēģinātu atbrīvoties un pieņemt visu jau pirmajā brīdī."

Es pati esmu pilsētniece, taču esmu mainījusi skolas - no vienas pilsētas uz citu. Piekrītot Karīnas ieteikumam, vēlos atgādināt, ka viss notiek uz labu un nekas nenotiek tāpat vien. Galvenā ir drosme, tā nepieciešama gandrīz jebkad un var veidot vai pusi no tavas laimes, arī - lai iejustos pilsētā tad, ja esi no laukiem. Tu neesi sliktāks par pilsētnieku, tu tikai varbūt esi savādāks. Jo esi uzaudzis laukos.