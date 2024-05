Kāpēc adīja cimdus ar astītēm?

Ezeres vidusskolas atjaunotā muzeja telpās pagājušonedēļ bija savdabīga izstāde - skolotāja Biruta Stone izlika savas mammas adītus cimdus.

Kuri likušies visinteresantākie, tos atnesusi, bet vēl mājās palikuši vairāki desmiti pāru. Skolotāja rāda bērniem adījumus - ka ir cimdi, kurus var vilkt gan kreisajā rokā, gan labajā. Ir vairāki pāri dubulto cimdu, arī ar astītēm. "Kāpēc tādas adīja? Lai nenoklīst cimds no cimda un draudzējas arī vasarā, bet tas ir tikai otrkārt. Pirmkārt - lai varētu pie mūrīša vai krāsnas pārlikt pāri striķītim un izžāvēt," - skaidro un cimdus demonstrē to īpašniece.

Ir pirkstaiņi ar smalkiem mežģīņrakstiem, dažādu krāsu un raibumu dūraiņi, dažs esot komplektā ar cepuri un šalli. Arī pāris izliktajām zeķēm līdzi nāk izstādes iekārtotājas stāsts vai noderīgs padoms: "Kad zeķe jau panēsāta, tai tikai jāpieada daļa, kas ātrāk novalkājas, bet pēda, īpaši - papēdis, kuru grūtāk adīt, nav jāada no jauna."

Visi adījumi ir atceļojuši no Gulbenes, kur dzīvo naskā cimdu adītāja Helēna Kalvāne. Viņai ir 72 gadi. "Mammai vienmēr patika adīt, viņa visus musturus adīja no galvas," - tā rokdarbnieces meita. "Tagad viņai veselība vairs neļauj tik daudz adīt, bet kādreiz - adījusi arī cepures, beretes, vestes, zēniem jaciņas, šalles... Bet tēta bērēs no saviem rokdarbiem kaut ko par piemiņu uzdāvināja katram bēriniekam."

Skolotājas mammas dzimtā puse ir Rēzeknes rajons. Kad apprecējusies, pārcēlusies uz Gulbeni un tur arī kopš 1951. gada vadījusi savu mūžu. Beigusi Malnavas tehnikumu, strādājusi par rēķinvedi, grāmatvedi, lielu mūža daļu - par dzelzceļnieci. "Vienkāršs cilvēks. Man liekas, ar šo izstādi es mammai izdarīšu ko labu. Viņa par to vēl nezina, bet, domāju, būs gandarīta," - tā B. Stone un turpina: "Mums ģimenē ir divas pazīmes no dzimtām. Viena ir - saistība ar mūziku. Mēs visi esam muzikāli. Tētis spēlēja mūzikas instrumentus, arī mamma, brāļi spēlē, vecmāmiņa prata, tēta brāļi, jaunākās paaudzes spēlē. Mani abi dēli iemācījušies - tā no paaudzes paaudzē pašmācības ceļā. Otra pazīme - esam rokdarbnieki. Mana vecmāmiņa ļoti daudz šuva un vecvecmāmiņa bija adītāja. Es pati esmu šuvēja - vecmāmiņā atsitusies. Mamma adīja, kāda nozīme man adīt? Bet trešā mūsu īpašība - ka mēs vienmēr smaidām, smejamies."

Pusnopietni, pusjokojot Biruta Stone pastāstīja, ka arī Ezeres skolas direktore Ināra Riežniece, liela rokdarbniece, savu veikumu solījusi rādīt pavasarī. Tā ka rokdarbu izstādes, iespējams, turpināsies. "Cimdi muzejā nav pirmā izstāde. Jau iepriekš bija kalendāru izstāde - kādi tikai tagad nav un kādreiz nav bijuši kalendāri! Izstādes rīkojam, lai piesaistītu bērnu uzmanību. Uz muzeju atnākuši, viņi pie reizes apskata arī pārējo - skolas vēstures materiālus," - B. Stones plānā nākamā ir sveču izstāde.