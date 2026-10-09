Pedagogu stresa līmenis iedarbinājis trauksmes zvanu
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Situācija Saldus novadā lielos vilcienos neatšķiras no kopējās ainas valstī — 95 % pedagogu pastāvīgi izjūt neveselīgi lielu stresu — “Saldus Zemei” skaidro izglītības vadības maģistrs un biedrības “TeachInspire” vadītājs INDARS KRAĢIS.
Pētījumi un aptaujas regulāri signalizē par pedagogu kritiski augsto stresa līmeni un tā ietekmi gan uz izglītības kvalitāti, gan skolēnu akadēmiskajiem rezultātiem. Pērn problēmai pievērsās arī “TeachInspire”.
Nacionāla līmeņa monitoringā piedalījās 1576 skolotāju. Viņu atbildēs izskanēja nozarei vērtīgas atziņas, savukārt statistikas dati pamato vajadzību pēc biedrības izstrādāta vadības līmeņa diagnostikas rīka. I. Kraģis apgalvo, ka tā precizitāte ir 98 %. Vēl izstrādāta stresa noturības sistēma, ar ko iepazīstināta Saldus novada Izglītības pārvalde. Ja vienosies par sadarbību, mūsu bērnudārzos un skolās atbalstu nodrošinās padziļināti.
Šajā intervijā pētnieks skaidro, ko atklāj “TeachInspire” jaunākie dati.
Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi!
“Vairāk nekā 15 gadu esmu darbojies izglītībā, sākot no pirmsskolas, beidzot ar augstāko izglītību. Uz savas ādas esmu izjutis nozares līkločus un izaicinājumus. Kopš 2019. gada diendienā strādāju ar pedagogiem. Biedrība “TeachInspire” tapa ar mērķi radīt atbalsta risinājumus, kas precīzi atbilst pedagogu ikdienas vajadzībām. Lai viņi strādātu efektīvāk, vispirms jātiek galā ar ārkārtīgi sāpīgu punktu lielākajai daļai pedagogu — viņu pārslodzi un izdegšanu.
Negribējām kārtējo labbūtības aptauju. Monitoringu balstījām uz četriem starptautiski atzītiem instrumentiem, kurus plaši izmanto gan organizāciju psiholoģijā, gan klīniskajā psiholoģijā. Nesaku, ka iegūtās atbildes viens pret vienu atbilst visai Latvijai, taču tās ļāva identificēt būtiskas tendences.
Mums bija svarīgi nodrošināt konfidencialitāti, lai pedagogi paustu savas patiesās domas un pēc iespējas precīzāk atklātu problēmsituācijas. Daudziem ir grūtības atzīt, ka ar kaut ko netiek galā, piemēram, zīmīgi šķiet, ka 42 % respondentu paaugstināta stresa apstākļos neuzticas savai vadībai.”
Uz ko tas norāda?
“Runas ir lielas, bet efektīvu instrumentu pedagogiem tomēr nav daudz. Daži iestādēs nodrošināti atbalsta pasākumi vērtējami kā noderīgi, tomēr 30 % pedagogu uzskata, ka nevar izmantot neko no piedāvātā. Lielākā daļa speciālistu pārslodzi mazina kā nu māk. Piemēram, 65 % respondentu izjūt empātisku attieksmi jeb drauga plecu, taču tā nav zinātniski pierādīts risinājums. Tādēļ lielākā daļa pedagogu atbalstu parasti saņem novēloti, nevis tad, kad visvairāk nepieciešams.
Lielākā daļa pētījuma dalībnieku atzīmēja, ka pēdējā gadā viņiem stresa līmenis ir pieaudzis. Viens, ka pārslodzes dēļ pieaug darbnespējas lapu skaits un ilgstoša prombūtne, bet otrs — gadu no gada uzkrāta spriedze noved līdz izdegšanai.”
Ko konkrēti vajag pedagogiem?
“Monitoringā izkristalizējās piecas būtiskas vajadzības, ieskicēšu vienu. Vajadzīgs atbalsts, kas pieejams ik uz soļa, es teiktu — telefonā. “TeachInspire” platformā esam apkopojuši jau 200 atbalsta rīku, kas palīdz vadīt klases darbu, uzlabot mācību disciplīnu (starp citu, 60 % respondentu tas ir galvenais izaicinājums), komunicēt ar skolēnu vecākiem un “nesadegt” citās ikdienišķās situācijās. Monitoringā skaidri redzam: jo augstāks stresa līmenis, jo zemākas darba spējas. Ceturtā daļa respondentu atzinās, ka jaunu dienu iesāk bez enerģijas. Aptuveni 30 % pedagogu nopietni apsvēruši domu pamest profesiju, 35 % gandrīz gatavi doties uz citu darba vietu.”
Vai jūsu trauksmes zvanu dzird?
“Saskaramies ar visdažādāko attieksmi. Biedrības izstrādātā pedagogu noturības sistēma ieviesta Rēzeknes un Bauskas novadā, cerams, ka drīz būs arī Saldus novadā, taču ir vietas, kur mums aizcērt durvis deguna priekšā.
Pirms vēlēšanām katra partija runāja par plāniem izglītībā, taču neviena par pedagogu stresa mazināšanu. 40 % skolotāju apgalvo, ka disbalanss starp atalgojumu un ikdienas pienākumiem nav galvenais stresa avots.”
Kas tad?
“Identificējām desmit, starp tiem ir gan pastāvīgs laika deficīts (57 %), gan sabiedrības negatīva attieksme (39 %), bet stresa avots numur 1 ir skolēnu uzvedības un mācību disciplīnas traucējumi. Pēc cita pētījuma datiem tiem iztērē aptuveni trešdaļu stundai vai nodarbībai atvēlētā laika. Mūsu pētījums rāda: tikai 8 % skolotāju izdodas stundas novadīt kā iecerēts.
Disciplīnas problēmu risināšana ir kā pieķēdēta svaru bumba, kura velkas visur, kur vien pedagogs ietu. Tā izpumpē enerģiju, pirms viņš ticis līdz mācīšanai. Un, ja tas notiek katru dienu, pedagogu stresa līmenis paaugstinās. Tikai 5 % respondentu ir optimāls satraukuma līmenis, 72 % — kritiski augsts.”
Vai līdzīga situācija arī skolotājiem ārzemēs?
“Tendence ir globāla. Pētījumi Eiropā un citviet rāda, ka pedagogu stresa līmenis pieaug, ar mācību disciplīnas problēmām viņi saskaras aizvien biežāk.”
Kā Igaunijā? Tās izglītības sistēma ir vislabākā pasaulē.
“Arī tur vērojama stresa līmeņa paaugstināšanās. Globāli pedagoga profesija ierindota starp visstresainākajām profesijām, tā ir līdzās mediķiem, ugunsdzēsējiem un policistiem. Visas raksturo ārkārtīgi liela atbildība, tāpēc svarīgi nodrošināt, lai tā nešķistu kā neizturams slogs.”
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