Tetovējums - uz vienu dienu vai visu mūžu?

IESPAIDĪGI? Apglezno ne tikai atsevišķas ķermeņa daļas. FOTO - NO ŽURNĀLA "KLUBS"

Vai ir pārsteidzoši par tetovējumiem runāt ziemā? Nē.

Viens iemesls, kādēļ to darīt, - iespēja iepriecināt. Un kāpēc lai dāvana draugiem nebūtu tetovējums? Otrs iemesls - pēc tetovēšanas ir jāpaiet neilgam laikam, kad nokrīt krevelīte no ādas. Siltākos mēnešos tas būs sadzijis un droši rādāms. Tikai jāizvēlas - tetovējums vienai ballei, vienai vasarai vai visam mūžam.

Ir vairāki izvēles varianti tiem, kas kāro iegūt kādu "tattoo". Tetovējumi atšķiras ar laiku, cik ilgi šis daiļdarbs turas uz ādas un grezno ķermeni.

Vienkāršākais tetovēšanas variants

- ar pildspalvām, kosmētiskajiem acu un lūpu kontūrzīmuļiem. Šie zīmējumi turas, līdz tos nomazgā. Tā ka tie ir "viendienīši" - tikai uz dienu vai vienu vakaru. Nav gan ieteicams sevi izdaiļot ar zīmuļiem regulāri - var iekaist āda, un seko ārstēšana.

Šādi "light" (vieglie - angļu val.) tetovējumi labi izskatīsies pie sportiska, brīva apģērba kādā brīvdabas pasākumā - piemēram, vasaras koncertos estrādē.

Visiem ir pieejami tikai 3 - 4 santīmus dārgi (lēti?) līmējamie tetovējumi, kas paslēpti košļenītēs. Turēsies vairākas dienas, ja speciāli tos nevēlēsies nokasīt. Šādus "pagaidu" tetovējumus parasti izvēlas mazie draiskuļi - bērni.

Hennas tetovējumi

ir zīmējumi, kas turas aptuveni mēnesi. Tā ir māksla - uzzīmēt labu un kvalitatīvu hennas tetovējumu. Latviešu hennas tetovējumu mākslinieki dodas strādāt, atpūsties un arī pelnīt uz siltākām zemēm, kur vietējie iedzīvotāji un tūristi var atkailināties visu gadu.

Par hennas tetovējumiem popzvaigzne Olga Rajecka reiz ir izteikusies negatīvi - tie esot jauki tikai sākumā, mēneša beigās loboties nost, un paliek vien nesmuks ādas laukums ar hennas tetovējuma driskām!

Ja ir vēlme iegūt hennas tetovējumu - to var uzzīmēt pats! Nepieciešamais - hennas pulveris un speciālas eļļu krāsas, smalka otiņa, nedaudz drosmes un stingra roka.

Vispirms - pieciem gadiem

Optimālākais variants "tattoo - gribošajiem" jauniešiem ir Latvijā vēl jaunais tetovējuma veids, kas ir līdzīgs permanentajai kosmētikai. Krāsu iestrādā ādā tikai pašā virskārtā, tādā veidā panākot brīnišķīgu efektu. Pēc pieciem gadiem tetovējuma vairs nebūs - tas būs izbalējis.

Šo gadu laikā katram ir iespēja izjust, vai viņš spēj sadzīvot ar tetovējumu, un tikai tad tetovēt īstos tetovējumus.

Sievietes visbiežāk izvēlas sievišķīgus tetovējumus - rozes, sirdis, taureņus, saulītes utt., bet vīrieši - čūskas, leopardus, skorpionus, miroņgalvas u. c. Tagad modē ir arī ķīniešu burti - hieroglifi, kas katrs nozīmē kādu simbolu. Ar šo burtu cilvēks cenšas sev pievilināt burta simbolu - laimi, naudu, mīlestību, veiksmi…

Visbiežāk tetovējumus var redzēt uz pleca, potītes, lāpstiņas, retāk - uz vēdera, gurna, kakla, galvas vai intīmās vietās.

Ir dzirdēts par "kaķa cilvēku", kurš tetovējies "no galvas līdz kājām" ar tādiem plankumiem kā meža kaķim. Viņš arī savas augšlūpas ķirurģiski pārveidojis, nedaudz paceļot uz augšu, iespraužot sev ūsas (nevis pielīmējot tās pirms katra šova!). Uztetovējis sev vēl vienu acu pāri - meža kaķa acis, kā viņš to komentē kādā TV šovā, lai varētu redzēt visu, kas notiek gulēšanas laikā. Viņš dzīvo mežā, rāpjas kokos, dzīvo mājelē kokos, nēsā pieticīgu apģērbu un pārtiek no barības, ko atrod mežā, bet nav Mauglis. Pateicoties ekstrēmajam dzīvesveidam, "kaķa cilvēks" uzstājies daudzos TV šovos, par viņu publicēts žurnālos.

Raksts sagatavots, izmantojot

preses materiālus