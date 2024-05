Stāsta pasakas un spoku stāstus

Bērnu un jaunatnes centrā 26 rajona skolu un folkloras kopu dalībnieki piedalījās stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa".

Konkurss notiek "Pulkā eimu, pulkā teku" ietvaros. Labākie stāstnieki no katra rajona piedalīsies finālkonkursā Rīgā 30. novembrī.

Stāstnieku konkurss notiek otro gadu. Šogad bija kupls pulciņš, daudzi savu stāstītāja prasmi pārbaudīja pirmo reizi.

Šis ir laiks, kad tā vien gribas tumšajos vakaros iedegt sveci un paklausīties vecmāmiņu nostāstus par seniem laikiem, pasakas un spoku stāstus. Šādi vakarēja mūsu senči, kad rudens darbi bija pabeigti. Konkursa rīkotāja Inese Gulbe un Sandra France, kas vadīja pasākumu, bija radījušas atbilstošu noskaņu - lielā svečturī gaiši mirdzēja sveču liesmiņas, dalībnieki minēja mīklas, varēja pārbaudīt, vai piepildīsies viņu vēlēšanās, zīlējot ar pupiņām.

Pēc nolikuma katram bija jāpastāsta latviešu tautas pasaka, neparasts atgadījums savā dzīvē vai ģimenē un spoku stāsts, anekdote, ātrrunas gabaliņš vai kāda bauma. Garlaicīgi nekļuva ne brīdi. Varēja dzirdēt nostāstus par dzimto pusi, mazu šermulīti uzdzina spoku stāsti par sarkano autobusu, sarkano spieķi, asiņaino roku. Smīdināja anekdotes par čukčām, Čapajevu, Petjku un citas.

Žūrija nolēma, ka uz finālkonkursu Rīgā dosies Natālija Vicvagare, Guntars Šuksts un Inese Šukste no Nīgrandes folkloras kopas "Pazolīši", Maija Gruze no Ezeres, Diāna Liepa un Lauma Šulca no Lutriņiem, Mārtiņš Svipsts, Lita Maklere un Elīna Gārbena no Rubas, kā arī Ēriks Ķiģelis no Zirņiem.

Bet lai neskumst folkloras kopas "Vadakstnieki" un Pampāļu stāstītāji! Viņi sagādāja pārējiem prieku ar raitu valodiņu, bet galvenais - pierādīja, ka spēj nenobīties un stāstīt palielam klausītāju pulkam. Gan jau kādreiz arī viņi kļūs par dižiem stāstniekiem!