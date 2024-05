"Turības" diplomam ir vērtība

Turpinām stāstīt par Latvijas augstskolām. Šoreiz - Biznesa augstskola "Turība" (BAT).

BAT ir privātā mācību iestāde Latvijā, tās misija ir studentiem nodrošināt mūsdienīgu, karjeras un labklājību veicinošu daudzpusīgu izglītību. Augstskola nepārtraukti strādā pie studiju programmu pilnveidošanas un attīstīšanas. Par studiju kvaliāti liecina arī fakts, ka tā bija pirmā akreditētā (1997. g.) augstskola Latvijā.

Studiju līmeņi

Kā pastāstīja 1. kursa studente Lina Žaļima no Ezeres pagasta, "Turībā" iespējams mācīties gan komercskolā (vidusskolas vecuma jauniešiem), gan koledžā, kurā piedāvā apgūt tiesību zinātnes, uzņēmējdarbības pamatus, tūrisma un viesmīlības nozaru uzņēmumu vadību, kā arī ekonomiku. Atgādināšu, ka koledža ir 1. līmeņa augstskola, kurā parasti ir jāmācās 2 - 3 gadi, taču students neiegūst bakalaura grādu. Ja iestāsies BAT, tad varēsi apgūt koledžas piedāvāto programmu + paša izvēlēto specialitāti. Lina ir izvēlējusies ceļojuma organizatora un konsultanta specialitāti (viņas uzmanību nepiesaistīja ne gids, ne viesnīcu administratora, ne restorāna pārvaldnieka darbs).

Studiju programmas apgūšanai tiek piedāvāts studēt klātienes dienas, vakara, neklātienes un tālmācības nodaļās. Kā augstskolas plusu apmācībā Lina min bezdarbnieku apmācīšanas kursus.

Iestājeksāmeni

BAT droši var devēt par modernu, tai ir ne tikai modernākā biobliotēka valstī, bet arī iestājeksāmeni notiek datorizēti. Datorizētais tests tiek organizēts pavasara vidū, tajā iekļauti jautājumi par ekonomiku, datorzinībām, tiesību pamatiem, ģeogrāfiju, latviešu valodu, vēsturi un matemātiku. Ja pārbaudījumā pareizi atbildēsi uz vairāk nekā 30% jautājumu, tad vari gatavoties studijām BAT.

Mācību maksa

Lai gan šodien ikvienam topošajam studentam aktuālākais jautājuma ir studēšana budžeta grupā vai vismaz lētāk, Lina atzīst, ka nav žēl samaksāto 900 latu. Viņa nav "biezā", ticiet man, bet gan mērķtiecīga lauku jauniete. Jautāju - kā viņai izdevās samaksāt? "300 latus kā kredītu iedeva Hansabanka. Maksāšanu atvieglo arī tas, ka var maksāt pa daļām. Nav viegli, bet, ja labi grib, tad var!" - saka Lina.

Vēl viens variants studēt lētāk - piedalīties konkursā par studiju maksas samazināšanu (to iegūst 25 labākie). Piebildīšu, ka šis konkurss ir iestājeksāmenu ietvaros, tev nebūs jākārto atsevišķs pārbaudījums. Kā pozitīvs arguments mācību maksas maksāšanai ir studiju materiāla nodrošinājums - par samaksāto naudu tu saņem bezmaksas mācību grāmatas, kuras ir jaunākās tavā specialitātē, noteiktu kopēšanas lapu skaitu semestru un kursa darbu izstrādei, kopēšanai, bezmaksas internetu, datoru lietošanu, bibliotēku ar jaunām grāmatām u. c. labumus (salīdzinot ar LU, tas ir ļoti daudz...).

Šogad augstskola ir izveidojusi reālu tiesas zāli, kurā tiesību zinātņu studenti mācību procesā apgūst praktiskās iemaņas teorijas pielietojumam.

Studiju intensitāte

Augstskola studiju darbu organizē intensīvi un apjomīgi - lekcijās konspektīvi tiek izskaidrota mācību grāmatās esošā viela, bet pārsvarā studenti saņem papildu informāciju, kura ļoti palīdzot vielas izpratnē. Tātad - kā vidusskolā - katra kavētā lekcija ir paliels robs zināšanās. Lina gan piebilda, ka "Turībā" gandrīz katrs students aktīvi apmeklē lekcijas, jo tās pasniedzēji sagatavo interesantas un saistošas. (Vai tas tāpēc, ka pasniedzēju vecuma amplitūda nav liela - no 35 līdz 50 gadiem?)

Jaunā studente ar aizrautību stāsta par saviem pasniedzējiem: "Viņi ir atraktīvi, savā jomā speciālisti, interesanti. Mes cienām viņus, un viņi ciena mūs. Savstarpējais kontakts ir sirsnīgs." Ar studiju kvalitāti jauniete ir ļoti apmierināta, izņemot angļu valodas apmācību. Augstskola solīja produktīvu zināšanu apguvi pa līmeņiem, taču Linas līmeņa studenti uzskata, ka pasniedzējs trāpījies ja ne nezinošāks par studentiem, tad vismaz tikpat gudrs noteikti. Tādēļ viņi griezās ar pretenziju vēstuli pie katedras vadītāja, kurš šo jautājumu jau risina (vēl viena laba augstskolas pazīme - studentu intereses, vēlmes un pretenzijas tiek reāli uzklausītas un ievērotas).

Prakse

Lina šobrīd praktizējas viesnīcā Radisson SAS, lai būtu 60 stundu pieredze apkalpošanas sfērā. Šī obligātā prasība vasaras lielajā praksē dod iespēju braukt strādāt uz ārzemēm - viņas gadījumā nolūkotās zemes ir Īrija vai Grieķija. Pašreizējā praksē atalgojums netiek maksāts, bet vasaras praksē tas būs. Pieredze un nauda vienlaikus? Nav slikti, ja vēlies kļūt neatkarīgs.

Mani interesēja jautājums, kam ir jāmeklē prakses vietas. Lina: "Tās nodrošina augstskola. Arī par ārzemju prakses vietām mums nav jāuztraucas - mums ir tikai jāaizbrauc!"

Mācību parādi

Bez studiju darbiem (tie jāraksta katrā mācību priekšmetā pirms sesijas, līdzīgi referātiem) un kursa darbiem (tikpat nervus kaitinoši kā zinātnisko darbu izstrādāšana, varbūt pat nedaudz sliktāk) ir dažādi pārbaudes darbiņi un patstāvīgie darbi, kuri obligāti jāuzraksta.

Ja vēlēsies studēt "Turībā", par katru parādu atvērsi maciņu un samaksāsi 1 latu (iepriekš gan bija jāmaksā 5 lati), lai varētu nokārtot parādsaistības un kārtot sesiju.

Sesija

Trīs nedēļas pirms Ziemassvētkiem un Lieldienām "Turības" studenti ir nervu kamoli, jo ir sākusies sesija - studentu bieds. "Eksāmenu skaits atkarīgs no fakultātes. Man bija jākārto četri eksāmeni un trīs ieskaites," - stāsta Lina. Augstskola praktizē arī automātisko atzīmju likšanu, tad nav jāraksta ieskaite. "Automāta" iegūšana ir atkarīga no pasniedzēja izvirzīto prasību ievērošanas - viens ņem vērā tavu apmeklējumu, cits atkal atzīmes, kāds izdomā to piešķirt pēc grupu darbiem.

Kopmītnes

Dienesta viesnīca atrodas līdzās augstskolas ēkai, ir labi izremontēta. Lina gan pati nedzīvo "kojās", taču no kursabiedriem ir dzirdējusi labas atsauksmes. Istabiņās dzīvo pa 3 - 4 cilvēkiem, ir, kur gulēt, zupas šķīvim arī vieta atrodas, visam pa vidu uz galda un plauktos rindojas grāmatas un klades... Kā jau kopmītnēs, arī "Turības" "kojās" koplietošanā ir virtuve, tualete, dušas telpa (labi izremontēta, patīkama). Maksa ir atkarīga no sezonas - sākot no 15 līdz 23 latiem mēnesī.

Sadzīves nebūšanas

Sākumā grūtības sagādājusi lētāko iepirkšanās vietu noskaidrošana. Šokā aizraujas elpa, kad Saldus lēto cenu vietā ieraugi Rīgas izcenojumus! Turklāt Linai lielus sarežģījumus sagādāja dzīvokļa atrašana: "Iesaku uzmanīties no sludinājumiem avīzēs, kur piedāvā izīrēt istabas caur starpniekiem. Man iedeva daudzas neeksistējošas vai vecas adreses, daudz naudas nobraukāju, taču beigās neko neatradu.

Iesaku jau savlaicīgi meklēt izīrējamās istabas, jo rudenī kādu dabūt ir gandrīz neiespējami," - tā studente. Problēmu nav, ja ej dzīvot uz "kojām", taču, ja nevēlies, iesaku dzīvokli meklēt caur paziņām - ātrāk, lētāk un drošāk!

Koordinātes

Adrese - Graudu iela 68, Rīga, LV 1058. Fakss - 761952. e-pasts - turiba@turiba.lv. Studiiju informācijas centra telefona numuri - 7622333, 9446563.