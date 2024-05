Saldenieces Ritas Griezes uzdoto mīklu - visi ņem, bet neviens nemaksā - pa spēkam atminēt bija 11 no 18 zvanītājiem. Pareizā atbilde ir saule.

Redakcijā balvu - žurnāla "Agro Tops" janvāra numuru - var saņemt Egita Zonenberga no Zirņu pagasta un Maiga Zaķe no Kursīšu pagasta, bet papildbalvu - 2002. gada kalendāru - Edgars Ziemelis no Saldus.