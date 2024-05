Uzminēts!

Mīklu - čūsku staipa, čūsku loka, kad tur, neiekož - minējuši 16 zvanītāji. Pareizo atbildi - matu pīne - savās atbildēs minējuši 7. Žurnālu "Veselība" novembra numuru redakcijā saņemt aicinātas Gundega Ikote no Brocēniem, Aina Ķimene, Anita Andžāne no Saldus un Alda Kalnmale no Gaiķu pagasta.

Mīkla mazajiem laikraksta lasītājiem

Atmini mīklu - balti āriņi, melni jēriņi, gudram ganiņam izganāmi. Divi pareizo atbilžu autori balvā iegūs žurnāla "Ezis" un divi - žurnāla "Zīlīte" novembra numuru.

Zvaniet šovakar no plkst. 18 līdz 20 "Saldus Zemes" automātiskajam atbildētājam 21163. Neaizmirstiet nosaukt arī savu vārdu, uzvārdu un adresi.