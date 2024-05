Eksotisko kukaiņu izstādē vienaldzīgo nav

Next

Rīgā, Dabas muzejā, līdz 3. februārim atvērta Eksotisko dzīvnieku kluba "Lero" izstāde, kurā var apskatīt putnzirnekļus, skorpionus, dievlūdzējus, zarkukaiņus, dažādus prusakus, circeņus un tārpus.

Pulkstens ir desmit no rīta. Ieeju izstāžu zālē un jūtos kā vasarā pļavā, jo tik dzidri sisina sienāzis. Bet, ak vai! Prusaki! Kā viņi rosās un šiverē terārijos!

Eksotisko dzīvnieku kluba prezidents Aleksandrs Grušins apskata savus kukaiņus, ielej tiem ūdeni, ko padzerties.

"Neviens apmeklētājs nav palicis vienaldzīgs, jo te var apskatīt kukaiņus, ar kuriem mūs bieži baida Holivudas šausmu filmās. Bet izrādās, ka tie nemaz nav tik briesmīgi," stāsta A. Grušins.

Zirnekļi

Putnzirnekļi ir eksotiski kukaiņi, kurus nemaz nav tik viegli nopirkt, tomēr vairākiem cilvēkiem Latvijā tie ir. Viņiem patīk, ka tie ir spalvaini, gluži kā spēļu mantiņas. "Jūs ieliekat zirnekli terārijā, un dzīvoklī ir dabas stūrītis, par ko priecāties. Putnzirnekļi dzīvo pat divdesmit piecus gadus. Viņi pārtiek no kukaiņiem, pietiek ar vienu prusaku nedēļā.

Japāņiem, piemēram, ļoti patīk circeņi, tāpēc viņi tos pērk un tur dzīvoklī terārijos, klausās, kā tie dzied, un paši relaksējas."

A. Grušins rāda putnzirnekļu mazuli, kurš ir apmēram puscentimetru garš. Gada laikā tas izaugs līdz desmit centimetru garumam. Putnzirneklis maksā 15 latus. Starp trīspadsmit sugu zirnekļiem, kas ir izstādē, tikai viens ir agresīvs, taču arī tas nemaz tik dusmīgs neesot. Desmit gadu laikā, kopš Grušinam pašam mājās ir zirnekļi, tikai vienreiz viņš sajutis rokā tā kniebienu. Taču to, ka zirneklis piktojas, var pamanīt uzreiz, jo tīmeklītī, ko tas auž, parādās saveltas bumbiņas.

Skorpioni

Eksotisko dzīvnieku kluba prezidents saka, ka eksotiskos dzīvniekus un kukaiņus parasti turot privātmāju īpašnieki. Pēdējā laikā populārāki kļūstot skorpioni, kuru cena ir 25 - 30 lati.

Visindīgākais ir Sahāras skorpions, kura kodiens var būt cilvēkam nāvējošs. Taču tuksnesī šo skorpionu ieraudzīt nav viegli, jo, slēpjoties no karstuma, tas mēdz ierakties smiltīs vai zem kaut kā paslēpties. "Āfrikā šo skorpionu tik viegli vis neieraudzīsiet. Tikai filmās rāda, ka tie gluži vai skrien cilvēkam virsū. Tuksnesī dzīvība sākas vēlu vakarā un naktī, kad kļūst vēsāks, un tad cilvēki tur vairs nestaigā."

Eksotisko dzīvnieku kluba biedri iecerējuši rīkot nakts izstādi. Tās apmeklētāji varētu vērot nakts dzīvi dabā. Tomēr šādas izstādes izveidošana izmaksājot pārāk dārgi, tāpēc tuvākajā laikā tā vēl nebūšot.

Prusaki

Bet kāds var būt prieks no prusakiem? Visi taču grib tikt no šiem kukaiņiem vaļā.

"Kas kuram patīk. Rīga ir pilna ar prusakiem, arī Amerika. Viņi dzīvo gan pie nabagiem, gan bagātniekiem. Ja ir silts un pietiek mitruma, tad prusakiem šādā mājā patīk. Viņi apēd to, kas mums mētājas zem kājām. No prusakiem cilvēki nevar atbrīvoties. Bet izstādē ir prusaki, kas dzīvo mežos. Lielākā daļa eksponātu ir no Āfrikas, Austrālijas un Dienvidamerikas.

Prusaki ir diezgan interesanti kukaiņi. Viņi visu laiku darbojas, tēviņi meklē mātītes, sakaujas, maina ādu. Cilvēki tik daudz laika pavada pie televizora, bet varētu apsēsties pie terārija un skatīties, kā dzīvo prusaki.

Ļoti interesanti ir Āfrikas prusaki. Tiklīdz tos paņem rokās, viņi izliekas par beigtiem, kājas gaisā un nekustas. Neviens kukainis vai putns tādu beigtu prusaku negribēs ēst. Ieliekam viņu atpakaļ terārijā, un prusaks pēkšņi ir dzīvāks par dzīvu," ar aizrautību demonstrē prusaku pazinējs. "Amerikas prusaki tagad dzīvo arī Rīgā, lepnajās viesnīcās. Viņus ar mantām cilvēki atveduši pie mums."

Circeņi

Eksotiskie Ķīnas circeņi, kuri apskatāmi izstādē, atrasti kādā Rēzeknes pagrabā. Tur tos pamanījuši santehniķi. "Viņi ir ļoti interesanti. Ēd burkānus, kāpostus un ābolus. Vēl viņiem vajag ūdentiņu un siltumu. Eiropā šie circeņi nokļuvuši apmēram pirms trīssimt gadiem."