Seškāršo tēva pastmarku kolekciju

Vadakstes pamatskolas 9.klases skolnieks ANDRIS MAKARS krāj pastmarkas. Kad ciemojāmies Vadakstē, kamīnzālē izvietotā Andra pastmarku kolekcija veidoja paprāvu izstādi.

Viņš gan pats sevi neuzskata par rūdītu kolekcionāru, jo neesot iesaistījies filatēlistu apritē, bet šī ir aizraušanās, kas var turpināties daudzus gadus.

"Marku kolekcija bija manam tētim, bet sākumā es par to neinteresējos. Tikai vēlāk sāku pētīt, kas sakrāts tēta daudzajos marku albumos, bet viņš teica: man tos atdošot tikai ar noteikumu, ka labi mācīšos skolā. Tā dabūju vairāk nekā tūkstoti marku," kolekcijas pirmsākumus atceras Andris.

Tagad viņam esot aptuveni seši tūkstoši marku, tās kārtojot pa valstīm un tēmām. Skolā gan viņam nav domubiedru šajā vaļaspriekā, bet ir citas iespējas krājumu papildināšanai. Nu jau labu laiku Andris mainās markām ar kādu puisi - marku kolekcionāru no Pūres, ar viņu iepazinies bērnu nometnē. Uzzinājusi, ka Andris nopietni krāj markas, no ārzemēm sūtītās atdevusi vadakstniece Vera Gurejeva. Kolekciju veidot palīdzot tēta brālēns, viņš arī sagādājis ar speciāliem zīmogiem dzēstās kolekcionāriem paredzētās markas uz īpašām aploksnēm. Bet arī tētis turpina papildināt krājumus. Viņš ir jūrnieks un svešās zemēs vienmēr pievērš uzmanību, kādas tur markas. No Islandes, piemēram, atceļojis skaists kolekcijas papildinājums.

Marku sēriju tēmas pat grūti uzskaitīt - to ir ļoti daudz. Latvijas brīvvalsts laika markas bija sācis krāt Andra tētis, tai pēc tam bijis tikai neliels papildinājums. Ir krievu mākslinieku gleznu reprodukcijas, Mikelandželo sērija, sports, dzīvnieku sērija, Ziemassvētki un Latvijas novadu ģerboņi, ievērojami cilvēki, kuģi un vēstures notikumi un vēl, un vēl. Andrim pašam visvairāk patīk puķu sērija, jo tajā markas ir ļoti krāsainas.

Žēl gan esot, ka vēl nav zināšanu par katras markas patieso vērtību, bet Andris saka, ka tādas ar laiku būs.

Patlaban vaļaspriekam atliek maz laika, jo šogad jāpabeidz pamatskola un jāplāno tālāka izglītošanās. Puisis nodomājis iestāties Rīgas tehniskajā koledžā un apgūt vai nu telekomunikāciju zinības vai programmēšanu, jo viņam patīk darbs ar datoru. Mācoties Rīgā, pavērsies jaunas iespējas arī papildināt kolekciju, uzzināt vairāk par filatēliju un iegūt domubiedrus šajā interesantajā nodarbē. Vēl Andrim patīk spēlēt galda tenisu, un viņš priecājas, ka tenisa galds skolai nopirkts reizē ar citu sporta inventāru. Tenisu var spēlēt gan starpbrīžos, gan vakaros.