"Zilais Merkurs" - markas liktenis

Par šo notikumu uzzināju no gides ekskursijas laikā Sevastopoles Jūras kara muzejā.

Pasaulē ir ne mazums retu marku, bet no tā sauktajiem "zilajiem Merkuriem" zināmi tikai četri eksemplāri. Viena no šīm markām savā laikā piederēja leģendārā kreisera "Varjags" komandierim Rudņevam, kurš savu kolekciju novēlēja Jūras kara muzejam. Sākoties kaujai par Sevastopoli, nelielu daļu eksponātu izveda no degošās pilsētas, bet lielākā daļa, tajā skaitā arī retā marka, acīmredzot sadega.

Tā domāja, bet liktenis bija lēmis citādi. Jau krietni vēlāk Krimas kalnos krievu partizāņi sagūstīja augsta ranga vācu ģenerāli ar svarīgiem dokumentiem. Ģenerālis pārāk neuztraucās, jo saprata, ka viņu vedīs uz Maskavu, bet sāka nervozēt, kad viņam atņēma vieglu, no īpatnēja materiāla gatavotu portsigāru. To atverot, atrada dažas aploksnes ar vācu markām. Tajās bija vēstules no sievas, militāru ziņu nebija. Tomēr komandieris aploksnes iebāza savā lauka somā, kaut gan ģenerālis protestēja.

Aploksnes nogulēja partizāņu komandiera papīros vēl ilgi pēc kara, līdz kādas skolas pionieri viņu uzaicināja uz savu sanāksmi, kurā rādīja II pasaules kara marku izstādi. Komandieris atcerējās, ka viņam saglabājušās vācieša aploksnes, un atdeva tās vienam no jaunajiem filatēlistiem. Tas, mājās pārnācis, konsultējās ar tēvu - kā dabūt marku no aploksnes nost. Tēvs, papētījis aploksni un markas krāsas, ieteica aploksni uzmanīgi peldināt siltā ūdenī. Un notika brīnums - marka atdalījās no aploksnes, bet uz tās palika otra marka, ko virsējā bija slēpusi, - "zilais Merkurs". Diemžēl slavenā marka Sevastopoles muzejam netika atdota.