Transporta līdzekļu nodeva pieaugusi

No 1. janvāra izmainījusies transporta līdzekļu nodokļa maksa.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lielākais nodokļa pieaugums ir vieglajām automašīnām. Izmainīt ceļu nodokli nācās autoceļu uzturēšanai paredzēto līdzekļu trūkuma dēļ. Palielinot ceļa nodokli, palielināsies arī Valsts autoceļu fonda budžets. No līdzekļiem, kas iegūti no nodevas, 30 procenti nonāks pašvaldību ceļu uzturēšanas fondā, bet 70 procenti tiks ieskaitīti valsts ceļu uzturēšanai.

Aprēķināts, ka Valsts autoceļu fonds (ceļa nodokļa procenti kopā ar degvielas akcīzes nodokli) pieaugs apmēram par 12 miljoniem latu, sasniedzot apmēram 70 miljonus latu (piemēram, viena kilometra melnā ceļa seguma atjaunošana maksā apmēram 50 000 latus).

Sakarā ar transporta līdzekļu nodevas izmaiņām 2002. gada sākumā stājušās spēkā arī vairākas izmaiņas "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos", kas auto īpašniekiem atvieglos dažādu formalitāšu kārtošanu, reģistrējot vai pārreģistrējot transportlīdzekli. Izmaiņas noteikumos paredz iespēju pārtraukt transportlīdzekļu reģistrāciju uz laiku, kad transportlīdzeklis netiek izmantots ceļu satiksmē, nododot numurzīmes un reģistrācijas apliecību CSDD. Tas īpaši aktuāli cilvēkiem, kas ziemas sezonā vai arī ilgstošu remontu dēļ transportlīdzekli ilgāku laiku nelieto. Par laiku, kad transportlīdzeklis nepiedalīsies ceļu satiksmē, nav jāmaksā transportlīdzekļa ikgadējā nodeva.

Nodokļa maksāšana ir sadalīta pa mēnešiem, atšķirībā no iepriekšējā gada, kad to maksāja pa pusgadu. Automašīnu noņemot no uzskaites, nodeva būs jāmaksā no gada sākuma līdz uzskaites noņemšanas brīdim, bet, liekot uzskaitē, - no noņemšanas brīža līdz gada beigām. Pilnā nodeva tiek prasīta pie tehniskās apskates, ja automašīna nav bijusi noņemta no uzskaites.

Ja automašīna cieš avārijā u.tml. un tā jānoraksta, bet nodeva ir samaksāta, īpašnieks var griezties CSDD ar rakstisku iesniegumu, uzrādot transporta līdzekļa nodevas maksājuma kvīti, un nomaksātā nodevas nauda par laika posmu no automašīnas norakstīšanas brīža līdz gada beigām tiks atmaksāta.

Tiem automašīnu īpašniekiem, kas transportlīdzekļu tehnisko apskati centās iziet pērnā gada decembrī un gatavojas to atkārtot 2003. gadā, ceļa nodoklis par 2002. gadu būs jāmaksā, jo likums paredz, ka transporta līdzekļu nodeva tiek kontrolēta pa 2 gadiem. Piemēram, Saldus tehniskās apskates punktā tehniskā apskate pērn decembrī tika veikta 1200 automašīnām, bet janvārī tā sarukusi uz pusi.

1., 2. grupas invalīdi transporta līdzekļa nodevu var nemaksāt par vienu automašīnu, kas reģistrēta uz invalīda vārda. Lai invalīdu atbrīvotu no maksas, tam jāizņem Labklājības ministrijas apstiprināta (jaunā) parauga invalīda apliecība. 3. grupas invalīdi no ikgadējās nodevas atbrīvoti tajā gadījumā, ja viņiem ir pārvietošanās traucējumi un ir izziņa, ka pārvietošanās vajadzībām nepieciešama automašīna. Ja uz invalīda vārda ir reģistrētas vairākas vieglās automašīnas, tad viņš var izvēlēties, par kuru nemaksās nodevu.

Transporta līdzekļu nodevas maksa

1. Nodeva par motocikliem, tricikliem un kvadracikliem ir 3 lati.

2. Nodeva par vieglajiem automobiļiem, autobusiem un kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 3500 kg maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai šādā apmērā:

līdz 1500 kg - 12 latu,

no 1501 kg līdz 1800 kg - 24 lati,

no 1801 kg līdz 2100 kg - 45 lati,

2101 kg līdz 2600 kg - 54 lati,

no 2601 kg līdz 3500 kg - 72 lati.

3. Nodevu par vieglajiem automobiļiem un autobusiem ar pilnu masu virs 3500 kg maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai šādā apmērā:

no 3501 kg līdz 12 000 kg - 78 lati.

vairāk par 12 000 kg - 102 lati.

4. Nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 3500 kg maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai šādā apmērā:

no 3500 kg līdz 12 000 kg - 102 lati,

no 12 001 kg līdz 20 000 kg - 150 latu,

no 20 001 kg līdz 26 000 kg - 200 latu,

no 26 001 kg līdz 30 000 kg - 300 latu,

vairāk par 30 000 kg - 350 latu.

5. Nodeva par automobiļiem, kas vecāki par 20 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), ir 9 lati.