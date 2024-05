Uzmini! Atminēts!

Uzmini!

Cik "Saldus Zemes" abonentu dzīvo mājās, kuru nosaukums ir "Kraujas"?

Zvaniet šovakar no plkst. 18 līdz 20 "Saldus Zemes" automātiskajam atbildētājam (tel. 21163). Balvā četri veiksminieki saņems žurnāla "Una" februāra numuru. Neaizmirstiet nosaukt savu vārdu un uzvārdu, kā arī adresi.

Atminēts!

Uz jautājumu - ko nevar kalnā uzvikt aiz gala - atbildēja 30 zvanītāji. Pareizo atbildi, ka tas ir kamols, nosauca 26 asprāši.

Redakcijā balvu - žurnāla "Dārza Pasaule" februāra numuru - aicināti saņemt Dace Lukaša no Ezeres, Ronalds Rēfelds no Jaunlutriņu pagasta, Agrita Formulēviča no Zaņas pagasta un Arita no Saldus.