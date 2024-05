Mīkla mazajiem laikraksta lasītājiem

Kas tās ir par puķēm, kuras zied tikai sala laikā, bet ne puķu podā, ne dobē, ne pļavā?

Atbildi uz jautājumu gaidīsim šodien no plkst. 17 līdz 19 "Saldus Zemes" automātiskajā atbildētājā (Tel. 1-3881893). Divi pareizo atbilžu autori balvā saņems žurnāla "Ezis" februāra numuru, bet divi - žurnāla "Zīlīte" februāra numuru. Neaizmirstiet nosaukt arī savu vārdu, uzvārdu un adresi.

Atminēts!

Uz jautājumu - cik "Saldus Zemes" abonentu dzīvo mājās, kuru nosaukums ir "Kraujas" - atbildēja 14 zvanītāju. Pareizo atbildi, ka "Kraujās" dzīvo 21 laikraksta abonents, nenosauca neviens no minētājiem. Vistuvāk pareizajai atbildei bija un žurnālu "Una" redakcijā var saņemt Alda Kalnmale no Gaiķu pagasta, Vilnis Salmiņš no Jaunlutriņiem, Varis Kamerāds un Sintija no Saldus.