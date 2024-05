Uzmini! Atbildēts!

Uzmini!

Atminiet mīklu - kā vējš skrej, kā miets noduras.

Atbildes gaidīsim šodien no plkst. 18 līdz 20 "Saldus Zemes" automātiskajā atbildētājā 3881893. Četriem pareizo atbilžu autoriem balvā žurnāla "Agro Tops" februāra numurs.

Atbildēts!

Uz jautājumu - kas tās ir par puķēm, kuras zied tikai sala laikā, bet ne puķu podā, ne dobē, ne pļavā - pareizi atbildēja 30 mazie laikraksta lasītāji. Tās ir ledus puķes.

Žurnāla "Ezis" februāra numuru redakcijā var saņemt Kristiāns Andžāns no Saldus un Māra Flugrāte no Nīgrandes, bet žurnāla "Zīlīte" februāra numuru - Normunds Gerlovess no Kalniem un Antra Rakole no Saldus.