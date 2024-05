Mums uzbrūk vīrusi. Ko darīt?

Laikā, kad diennakts temperatūra svārstās ap 0 grādiem, reizēm kājas kļūst slapjas jau pēc pāris metriem, arī pilošs deguns un neliels drudzis ir gandrīz vai ikdienišķa parādība.

Ko darīt, lai nesaslimtu, un kā rīkoties, ja tomēr slimība jūs jau ir pieveikusi?

Kā izvairīties no slimošanas?

Visdrošākā metode, lai izvairītos no vīrusu saslimšanas, ir norūdīšanās. Pie klimata svārstībām pieradis organisms vīrusus pieveic veiksmīgāk. Vienkāršākā metode ir regulāras sporta nodarbības un pastaigas svaigā gaisā.

Ģērbieties atbilstoši sezonai. Svarīgi, lai vienmēr būtu siltas kājas. Mediķi ir izpētījuši, ka no kājām tiek dots reflektors kairinājums degunam, - tiklīdz kājas ilgāku laiku bijušas mitras un aukstas, arī iesnas nav ilgi jāgaida.

Vēdiniet darba telpas. Telpās uzkrājas ne tikai putekļi, bet arī mikroorganismi, kuri var izraisīt saslimšanu.

Izvairieties no sabiedrisku vietu apmeklējumiem. Saaukstēšanās izraisītāji izplatās pa gaisu - ja tuvumā kāds nošķaudās, droši, ka kādu no saaukstēšanās vīrusiem ieelpojat arī jūs. Vīrusus var "saķert" arī, pieskaroties durvju rokturim, naudai un citām lietām, ko iepriekš ir aizskāris slims cilvēks.

Pareizi ēdiet. Būtiski vīrusu saslimšanas laikā neuzsākt jaunas diētas (kas novājina organisma imūno sistēmu) un uzturā iekļaut vitamīniem bagātus augļus un dārzeņus. Īpaši nozīmīgs ir A vitamīns (aizsargā gļotādas) un C vitamīns (veicina imunitāti). Lielisks A vitamīna avots ir svaigi burkāni, savukārt C vitamīnu satur dzērvenes, citrusaugļi, kāposti. Ja apkārtējie jau ir sasirguši ar vīrusu saslimšanu, ir būtiski papildus lietot C vitamīnu ar lielu šķidruma daudzumu.

Aptiekās ir nopērkams UPSAVIT Vitamīns C, kuru pirms lietošanas izšķīdina glāzē ūdens. Tādējādi jūs uzņemsiet gan profilaktisko C vitamīna normu, gan šķidrumu. UPSAVIT Vitamīnu C nepieciešams lietot arī slimības laikā.

Arī medus un citi bišu produkti satur daudzas bioloģiski aktīvas vielas un vitamīnus, kas stimulē organisma aizsardzības sistēmu. Cīņā pret vīrusiem noder arī sīpoli un ķiploki, kas satur fitoncīdus.

Ko darīt, ja esat jau saslimis?

Ja iespējams,vismaz pāris dienu palieciet mājās. Tas ne tikai palīdzēs ātrāk izveseļoties, bet arī netiks inficēti kolēģi. Ja saslimis bērns, viņu nekādā gadījumā nedrīkst vest uz bērnudārzu vai skolu.

Dzeriet daudz šķidruma, piemēram, zāļu tēju.

Lietojiet papildus C vitamīnu. Uzturā lietojiet svaigus augļus un dārzeņus.

Lietojiet medikamentus, kas pazemina temperatūru un atvieglina elpošanu caur degunu, piemēram, FERVEX. Tas satur trīs būtiskas sastāvdaļas - paracetamolu (pretsāpju un pretdrudža efekts), antihistamīnu (mazina deguna kairinājumu, iesnas, asarošanu) un C vitamīnu (pastiprina organisma imunitāti).

FERVEX lietošana ir ļoti vienkārša - paciņa jāizšķīdina glāzē silta ūdens, un šāda deva jālieto divas vai trīs reizes diennaktī. Ja vēl tā īsti neesat saslimis, bet pirmie simptomi jau ir parādījušies, vakarā pirms gulētiešanas izdzeriet vienu paciņu FERVEX, kas izšķīdināts karstā ūdenī. Iespējams, ka izdosies izvairīties no slimošanas.

Ir pieejamas dažādas FERVEX zāļu formas, kas paredzētas gan pieaugušajiem, gan bērniem. Jebkura mamma zina, cik grūti saslimušu bērnu pierunāt iedzert zāles. Šajā gadījumā bērnam nav jānorij tablete, bet tikai jāizdzer pusglāze limonādei līdzīga šķidruma. Protams, ja saslimis pavisam mazs bērniņš, labāk meklēt ārsta palīdzību.

Saslimis mazulis ir īpaši gražīgs, un zāles viņam iedot ir samērā grūti. Tādēļ ir radītas zāļu formas, kas atvieglo vecāku dzīvi, jo izskatās un garšo jauki. Piemēram, lai mazinātu temperatūru bērnam, var izmantot EFFERALGAN šķīdumu bērniem. Tās ir iekšķīgi lietojamas zāles ar patīkamu garšu. Deva ir atkarīga no bērna ķermeņa masas. Zālēm pievienota arī mērkarote un tabula ar rekomendējamām devām.

Liela nozīme ir pozitīvām emocijām - palutiniet sevi ar kādu jaunu grāmatu vai ko citu jums patīkamu.

Konsultēja ģimenes ārste

Inga Bērziņa (Rīgā)