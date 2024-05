Atminēts. Uzmini!

Mazie lasītāji mīklu atminējuši

Mīklu - balti āriņi, melni jēriņi, gudram ganiņam ganāmi - izdevies atminēt visiem 19 mazajiem minētājiem, nosaucot pareizo atbildi,- grāmata.

Redakcijā balvu - žurnāla "Ezis" novembra numuru - var saņemt Anita Jansone no Remtes un Elvis Rakstiņš no Zirņiem, bet žurnālu "Zīlīte" - Arta Kaļinka no Blīdenes pagasta un Jānis Liniņš no Saldus.

Uzmini!

Broceniece Gundega Ikote uzdod mīklu - māte dusmīga, tēvs bargs, bet dēls labs, un meita skaista un mīlīga. Divi pareizās atbildes autori balvā saņems žurnāla "Dārzs un Drava" novembra numuru.

Zvaniet šodien no plkst. 18 līdz 20 "Saldus Zemes" automātiskajam atbildētājam 21163. Neaizmirstiet nosaukt arī savu vārdu, uzvārdu un adresi.