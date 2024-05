Laulības šķiršana internetā

Iedzīvotājiem, kuri dzīvo ASV Kalifornijas, Floridas un Vašingtonas štatā. ir iespēja laulību šķirt, izmantojot internetu. Šis pakalpojums gūst arvien lielāku ievērību, jo tā priekšrocības ir būtiskas — process ilgst trīs stundas, to var veikt, neizejot no istabas, atbrīvo sastrīdējušos laulātos no nepatīkamās nepieciešamības satikties vienam ar otru. Elektroniskā biroja izmantošana ir arī lētāka nekā advokāta pakalpojumi.