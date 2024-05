Uz ārzemēm - ar savu auto

Tā kā arvien populārāk kļūst ceļojumos ārpus Latvijas doties ar savu auto, Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments ir apkopojis informāciju, kas būtu noderīga autotūristiem, lai izvairītos no dažādiem pārpratumiem uz Eiropas valstu robežām un ceļiem.

Galvenā uzmanība, dodoties ceļā uz jebkuru Eiropas valsti, ir jāpievērš transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim. Braucamajam jābūt pilnīgā tehniskā kārtībā, pretējā gadījumā iespējama spēkrata tehniskā stāvokļa pārbaude uz valsts robežas, vai, atrodoties ārvalstī, var tikt uzlikts naudas sods, kādu paredz attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumi. Var arī aizliegt turpināt ceļu ar auto, kamēr netiks pilnīgi novērstas tā tehniskās nepilnības.

No 1. marta Lietuvas Republikā atļauts ieceļot tikai tiem transporta līdzekļiem, kuru vadītāji būs iegādājušies Lietuvas transportlīdzekļu īpašnieku un lietotāju civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises. Polises varēšot iegādāties robežkontroles punktos, kuros izvietotas apdrošināšanas sabiedrību pārstāvniecības, un jebkurā a/s "BTA" nodaļā. Ārlietu ministrija atgādina, ka Lietuva nav Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts.

Ieceļojot Lietuvā, uz transportlīdzekļa virsbūves obligāti ir jābūt uzlīmei ar valsts pieņemto apzīmējumu. Ziemas riepas ar radzēm aizliegts izmantot laikā no 1. aprīļa līdz 1. novembrim, bet ziemas sezonā ziemas riepas nav obligāta prasība.

Autovadītājam par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu var uzlikt naudas sodu. Piemēram, ja ātrums pārsniegts līdz 10 km/h, sods būs no 20 līdz 30 litiem (1 lats - apmēram 7 liti), bet, ja automašīnas ātrums pārsniegts par 20 līdz 30 km/h, būs jāšķiras no 150 līdz 300 litiem. Ja ātrums lielāks par 50 km/h stundā virs atļautā, tad naudas sods būs no 1000 līdz 1500 litiem.

Lietuvā autobraucējam maksimāli pieļaujamā alkohola koncentrācija asinīs ir 0,4 promiles. Ja tiks konstatēts, ka autovadītājs pie stūres sēdies viegla reibuma pakāpē (0,41 - 1,5 promiles), būs naudas sods no 1000 līdz 1500 litiem vai autovadītāja tiesības atņems uz laiku no 1 līdz 1,5 gadiem. Vidēja reibuma pakāpē (1,51 līdz 2,5 promiles) naudas sods no 1500 līdz 2000 litiem vai autovadītāja tiesību atņemšana no 1,5 līdz 2 gadiem. Smaga reibuma pakāpē - 2,51 promile un vairāk - vai ja autovadītāja reibuma pakāpē izraisīta autoavārija - naudas sods no 2000 līdz 3000 litiem ar autovadītāja tiesību atņemšanu no 2 līdz 3 gadiem.

Par aizbraukšanu no notikuma vietas, ja autovadītājs ir izraisījis autoavāriju, var uzlikt naudas sodu no 2000 līdz 3000 litiem ar autovadītāja tiesību atņemšanu no 3 līdz 5 gadiem.