Via Baltica automaģistrāle - kvalitatīvākais ceļš Latvijā

Kaut arī Via Baltica maģistrāles posma no Gaujas tilta līdz Lilastei pārbūvē atklāta tehnoloģiska kļūme, satiksmes ministrs Anatolijs Gorbunovs atjaunoto ceļa posmu nodēvējis par kvalitatīvāko Latvijā.

Ceļa būvētāji Gauja - Lilaste posmu pārbūvēja īsā laikā - no maija līdz novembrim. Būvdarbi tika veikti, ievērojot Eiropas Savienības (ES) prasības - maģistrālajam ceļam jāiztur autotransports, kura vienas ass pieļaujamā slodze ir 11,5 tonnas. 8,2 kilometru garā posma rekonstrukcijas kopējās izmaksas sasniedza 4,2 miljonus eiro, no kuriem 75 procentus apmaksāja Eiropas Savienība no pirmsiestāšanās fonda ISPA līdzekļiem, bet atlikušos 25 procentus sedza Latvijas valsts.

Gaujas - Lilastes posms faktiski tika uzbūvēts no jauna - sākot ar pamatiem. Tomēr saņemot kļūdainu informāciju no piegādātājiem, ceļa būvētāji nepareizi izvēlējās ķīmisku vielu, kas piejaucama masai, lai atjaunotu bitumena īpašības. Speciālisti lēš, ka tehnoloģiskā kļūda ietekmēs ceļa kvalitāti, un seku parādīšanās laiku nevar paredzēt.

Gaujas - Lilastes posms tika nodots pērn novembra beigās, bet nedaudz vēlāk arī atjaunotais Via Baltica ceļa posms Iecava - Bauska. Izremontētā ceļa kopējais garums ir 20,4 kilometri un kopējās izmaksas ir 6,3 miljoni eiro, no kuriem 30 procentus sedza ES no PHARE programmas līdzekļiem.

Pēc SM aprēķiniem, tuvākajos piecos gados Via Baltica automaģistrāles Latvijas posma attīstībā tiks ieguldīti 535 miljoni eiro. Lielākoties investīcijas nāks no ES ISPA fonda, starptautiskiem banku aizdevumiem un valsts budžeta.

Nākamo ISPA projektu - ceļa posma no Rīgas robežas līdz Ādažiem rekonstrukciju - plānots uzsākt pavasarī. Eiropas Komisija projekta uzsākšanai piešķīrusi 10,6 miljonus eiro.