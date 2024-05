Uzmini! Atminēts!

Uzmini!

Saldeniece Līna Tiļļa uzdod mīklu - pilna kūts ar aitiņām, visas tās bez ļipiņām.

Zvaniet šodien no plkst. 18 līdz 20 "Saldus Zemes" automātiskajam atbildētājam (tel. 3881893). Neaizmirstiet nosaukt arī savu vārdu, uzvārdu un adresi. Četru pareizo atbilžu autoriem balvā žurnāla "Dārza Pasaule" marta numurs.

Atminēts!

Uz jautājumu - cik "Saldus Zemes" abonentu dzīvo mājā, kuru nosaukums ir "Pūpoli" - atbildēja 13 zvanītāji. Pareizo atbildi, ka "Pūpolos" dzīvo 1 "Saldus Zemes" abonents, nosauca viena minētāja. Žurnālu "Una" marta numuru redakcijā var saņemt Rita G. no Saldus un trīs vistuvāk pareizajam skaitlim nosaukušie zvanītāji - Vilnis Salmiņš no Jaunlutriņiem, Vita Bulava no Druvas un Aiga Ēriksone no Saldus.