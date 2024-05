Mīkla mazajiem lasītājiem! Atminēts!

Kas tās ir par puķēm, kuras dārzā uzzied dzelteniem, baltiem, ziliem un violetiem ziediem jau marta beigās?

Atbildes gaidīsim šodien no plkst. 17 līdz 19 "Saldus Zemes" automātiskajā atbildētājā (tel. 3881893). Neaizmirstiet nosaukt savu vārdu, uzvārdu un adresi. Divi veiksminieki balvā saņems žurnāla "Ezis" marta numuru, bet divi - žurnāla "Zīlīte" marta numuru.

Atbildēts!

Līnas Tiļļas uzdoto mīklu - pilna kūts ar aitiņām, visas tās bez ļipiņām - minēja 24 zvanītāji. Pareizo atbildi, ka tā ir cilvēka mute ar zobiem, atminēt pa spēkam bija tikai 7 zvanītājiem. Žurnāla "Dārza Pasaule" marta numuru redakcijā var saņemt Dzidra Alute no Novadnieku pagasta, Imants no Meža ielas, Maiga Zaķe no Kursīšiem un Dzidra no Saldus.