Uzmini! Atminēts!

Uzmini!

Broceniece Gundegas Ikote uzdod mīklu - pats sarkans, bet acis baltas.

Atbildes gaidīsim šodien no plkst. 18 līdz 20 "Saldus Zemes" automātiskajā atbildētājā 3881893. Neaizmirstiet nosaukt arī savu vārdu, uzvārdu un adresi.

Četriem minētājiem balvā - žurnāla "Veselība" marta numurs.

Mīkla atminēta

Uz jautājumu - kas tās ir par puķēm, kuras dārzā uzzied dzelteniem, baltiem, ziliem un violetiem ziediem jau marta beigās - atbildēja 28 mazie lasītāji. Pareizu atbildi, ka tie ir krokusi, nosauca 25 zvanītāji.

Redakcijā balvu - žurnāla "Ezis" marta numuru - var saņemt Raimonds Makars no Vadakstes un Artūrs Krūtainis no Gaiķiem, bet žurnāla "Zīlīte" marta numuru - Ņina Zemgale no Kursīšiem un Atis Bušēns no Blīdenes.