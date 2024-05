Salomeja, kura cerējusi Saldū gūt saldu dzīvi

Nīgrandniece SALOMEJA BĒRZIŅA nupat kā sagaidījusi savu dzimšanas dienu un reizē ar to viņa atzīmē arī vārda dienu. Katoļu kalendārā Salomejas svinamas 17. decembrī.

Pati viņa nāk no Daugavpils rajona Naujenes, kur vairums cilvēku ir katoļticīgi. Kad ģimenē piedzimusi meita, vecāki to gribējuši nosaukt par Ģertrūdi. Tomēr brālēns, kas bija izraudzīts par meitenes krusttēvu, pa ceļam uz baznīcu izdomājis, ka viņa krustmeita nebūs nekāda Ģertrūde, lai to nevarētu saukt par Trūdi. Viņam un krustmātei (krusttēva līgavai) iepaticies vārds Salomeja. Pārbraukdams mājās, brālēns bildis jaunajam tēvam: "Dari, ko gribi, bet no Ģertrūdes tur nav ne smakas." Tā, pateicoties krusttēvam, Salomeja ieguva skanīgu, bet sarežģītu vārdu.

Pati Salomeja atzīst, ka viņu dzīvē reti kurš saucis pilnā vārdā. To darījusi krustmāte un vēl daži cilvēki. Latgalē viņa saīsināti saukta par Saju. Bet, kad 50-to gadu sākumā pēc augstskolas beigšanas ieradusies Saldus pusē, iesaukta par Aļu. Un Saldus rajonu izvēlējusies tā nosaukuma pēc, cerībā, ka šeit būs salda dzīve. Sākusi strādāt par skolotāju Ezeres vidusskolā. Viņa esot pukojusies, ka beigās no viņas skaistā vārda palikšot tikai burts "A". Arī skolēniem bijis grūti skolotājas vārdu uzrakstīt pareizi, jo vienmēr gribējies rakstīt Solomeja. Tikai mazdēlam ļoti iepaticies vecmammas vārds, un, uzsverot pirmās divas zilbes, viņš lepni sakot - ome Salomeja.

Pati Salomeja ar savu vārdu ir apmierināta, jo viņas vārda māsu nav daudz. Tas viņai it īpaši iepaticies, kad vidusskolā latīņu valodas pasniedzējs izskaidrojis, ka Salomeja latīniski nozīmē "neuzvaramā". Vēl šī vārda priekšrocība ir tā, ka vienmēr vārda dienu skolotāja atzīmējusi kopā ar dzimšanas dienu. Tas nekas, ka īpašajā kalendārā, ko izdevis Valodas centrs, norādīts, ka Salomejas tagad svinamas 8. jūnijā. Salomeja savu tradīciju svinēt vārda un dzimšanas dienu vienā dienā, nedomā lauzt.