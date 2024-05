Vēlas kļūt par skolotājām

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) konkursa "Es būšu skolotājs!" 2. kārta notika trešdien Brocēnu vidusskolā.

Konkursā piedalījās piecas vidusskolnieces no trim rajona skolām - Aija Melbārde, Linda Kinstlere, Inese Balode no Brocēnu vidusskolas, Baiba Fiņķe no Saldus pilsētas ģimnāzijas un Anita Freiberga no Druvas vidusskolas.

Konkursa 2. kārtā meitenēm bija jāvada stunda sākumskolas klasē, kā arī jāpiedalās intervijā, atbildot uz žūrijas jautājumiem, vai diskusijā, aizstāvot savu viedokli par kādu tēmu.

"Patika vērot, kā jaunietes atraisās, kā skolā apguvušas prasmi debatēt, pamatot savu viedokli," - saka Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Gunita Štrausa.

Konkursa 2. kārtas uzvarētāja ir Anita Freiberga.