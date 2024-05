Zālēm ir arī sliktas īpašības

Zāļu galvenie efekti ir tie, kuru dēļ medikamentus lieto. Blakusefekti jeb blaknes ir tās, ko ārstēšanā neizmanto vai kas ir nevēlamas. Blaknes visbiežāk ir aktīvām vielām, dabas produktiem to ir mazāk.

Viena no visbiežāk lietoto medikamentu grupām, aiz kuru labajām īpašībām nereti nepamana arī iespējamo nevēlamo darbību, ir nesteroidālie pretiekaisuma līdzekļi. Tos lieto sāpju, iekaisuma, drudža mazināšanai. Pie šīs grupas medikamentiem pieder paracetamols, ibuprofēns, analgīns, diklofenaks, aspirīns un daudzi citi.

Vairāk nekā 100 gadu laikā, kas pagājuši kopš aspirīna sintezēšanas, nesteroidālo pretiekaisuma līdzekļu sortiments nepārtraukti paplašinās. Jaunākajiem šīs grupas preparātiem nevēlamo efektu ir krietni mazāk.

Nesteroidālos pretiekaisuma līdzekļus jeb analgētiķus bieži izmanto saaukstēšanās slimību gadījumā kā pirmās palīdzības līdzekļus, lai mazinātu sāpes (galvas, kaulu), pazeminātu ķermeņa temperatūru un uzlabotu pašsajūtu. Vēl plašāk šīs grupas medikamentus lieto dažādu sāpju (locītavu, muskuļu, nervu, zobu, galvas, menstruālo, traumatisko) gadījumā. Šīs grupas zāļu plašā izmantošana sāpju mazināšanas nolūkā ir saprotama - amerikāņu zinātnieki ir aprēķinājuši, ka 1/3 cilvēku cieš sāpes (ASV vienā gadā tiek patērēti vairāk nekā 20 miljardi aspirīna tablešu). Sāpes ļoti uztrauc cilvēku, rada stresu, trauksmi vai depresiju, mazina darbspējas un dzīves kvalitāti.

Taču analgētiķu izvēli ierobežo to blaknes, kas ir pietiekami nopietnas, lai tās nepaliktu neievērotas. Īpaši, ja šīs grupas medikamenti jālieto ilgstoši.

Galvenās analgētiķu blaknes ir

gremošanas trakta kairinājums (erozijas, asiņošana),

Nedaudz pasargāt gremošanas trakta gļotādu no kairinājuma var, lietojot šīs zāles ēšanas laikā. Alkohola vienlaicīga lietošana ar šīs grupas medikamentiem kaitīgo ietekmi uz kuņģa gļotādu pastiprina.

asinsrades nomākums,

Šīs grupas medikamenti nomāc asinsradi un mazina trombocītu agregāciju (salipšanu), samazinot asinsreci. Ja slimnieks trombozes vai sirds infarkta riska gadījumā lieto līdzekļus, kas mazina asinsreci, viņam nesteroidālie pretiekaisuma līdzekļi jālieto ļoti piesardzīgi. Vislabāk - kontrolējot asinsreci, jo tā var tikt stipri vājināta un sākties pat grūti apturama asiņošana.

analgētiķu astma, bronhu spazmas, anafilaktiskais šoks,

Analgīns ir viens no populārākajiem sāpju remdētājiem daudzās pasaules valstīs, arī Latvijā. Pārdozēts tas var izraisīt anafilaktisko šoku. ASV Pārtikas un zāļu pārvalde analgīnu kopš 1977. gada izņēmusi no tirgus un aizliegusi eksportēt. No individuālās nepanesības pret analgētiķiem 100% garantijas nav nevienam. Tāda reakcija var būt pēc jebkura medikamenta lietošanas, īpaši - alerģiskiem cilvēkiem.

centrālās nervu sistēmas bojājums - miega traucējumi, reibonis, troksnis ausīs, galvassāpes,

nieru bojājums,

Tas attīstās, ja analgētiķus lieto gadiem ilgi. Pasliktinās nieru asinsrite, rodas hroniska nieru mazspēja.

aknu bojājums,

Daži šīs grupas medikamenti, regulāri un ilgstoši lietoti, ir toksiski aknām.

mijiedarbība ar citām zālēm.

Dažu medikamentu darbību organismā analgētiķi pastiprina, citu gluži pretēji - vājina.

Ņemot vērā minēto, ir svarīgi, lai sāpju gadījumā slimnieks nesāktu pašārstēšanos un lai zāļu lietošana būtu pamatota, kontrolēta, nepārspīlēta. Jāatceras - pirms nav noskaidrots akūtu, pēkšņu sāpju iemesls, pretsāpju medikamentus nedrīkst lietot, jo sāpes signalizē par briesmām. Tikai ārsts var noteikt sāpju cēloni, ieteikt pareizo ārstēšanos un izrakstīt nepieciešamo medikamentu sāpju mazināšanai.