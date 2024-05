Atminēts! Uzmini!

Atminēts!

Mīklu - otram kož, pats kliedz - pareizi atminējuši 39 zvanītāji, nosaucot atbildi, ka tas ir zāģis.

Redakcijā balvu - žurnāla "Agro Tops" marta numuru - var saņemt Lauris Glodens no Lutriņiem, Dainis no Kursīšiem, Bružs no Pampāļu pagasta "Veldrēm" un Linda Siliņa no Saldus.

Uzmini!

Atbildiet uz jautājumu - kā sauc Latvijā populārāko cimdu un zeķu adītāju? Trīs pareizās atbildes minētāji balvā saņems žurnālu "Dziesmusvētki".

Atbildes gaidīsim šodien no plkst. 18 līdz 20 "Saldus Zemes" automātiskajā atbildētājā 3881893.