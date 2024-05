Mājas tīģeru un sargu izstādē

Rīgā, Ķīpsalas hallē, notika 2. starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde.

Izstādes reklāmā bija solīts, ka tiks demonstrētas 200 kaķu un 800 suņu šķirnes. Tur vajadzēja būt 16 šķirņu kaķiem 29 spalvas krāsās no 7 valstīm. Izstāde sākumā sagādāja nelielu vilšanos - bija tik daudz ļaužu, ka vairumu kaķu apskatīt nemaz nebija iespējams, jo apmeklētāji blīvā straumē virzījās gar būrīšiem, un, lai redzētu kaķus, vajadzēja kopā ar citiem, īpaši neapstājoties, virzīties līdzi. Turklāt, karstuma un nemitīgās uzmanības nogurdināti, minči bija nolikušies guļus un nemaz nemēģināja demonstrēt, kādi tad īstenībā izskatās. Vairumam nebija norādīta arī kaķu šķirne, tikai apmeklētājam neko neizsakošs numurs un attiecīgā dzīvnieku kluba nosaukums, kurā darbojas kaķa īpašnieks, piemēram, Mooncat.

Daži kaķu sprostiņi patiesi apbrīnas vērti - izrotāti aizkariņiem, izcakoti. Vienā, kuram laimējās piekļūt tuvāk, varēja redzēt pat guļamistabas iekārtojumu miniatūrā - atbilstoši kaķa augumam ierīkots buduārs ar platu gultu, mazu kaķa glezniņu pie sienas. Viss liecināja, ka šis kaķis ir galvenais ģimenē. Daudzviet būrīšus rotāja arī izstāžu uzvarētāju krāšņās goda lentas. Arī Ķīpsalas izstādes laikā starptautiska žūrija kaķus vērtēja četrās šķirņu kategorijās - garspalvainie, pusgarspalvainie, īsspalvainie un Siāmas orientālie. Izstādes apmeklētāji arī varēja balsot par savu simpātiju. Uzvarētājam balvā firmas Rocus kaķu barība pusgadam.

Būrīšos bija apskatāmi arī augumā mazo šķirņu sunīši un dažu lielāko šķirņu kucēni, arī tur suņa šķirne norādīta reti kuram vai labākajā gadījumā skatāms krāsainu attēlu albums par šī un citu sunīšu gaitām. Dažu šķirņu sunīšus un kaķēnus piedāvāja nopirkt kopā ar stipriem šķirnes papīriem. Mazas čau - čau sugas suņa kucentiņš, piemēram, maksāja nieka 1200 dolārus, kucīte - 1000 dolārus. Biju alojusies, domādama, ka par tik lielu naudu klēpja sunīšus diez vai pirks. Bet pēc brītiņa pamanīju kādai dāmai klēpī drebošu suņa bērnu par 1200 dolāriem, un viņa saimniekus izvaicāja par potēm un kucēna barošanu.

Daudz brīvāk varēja piekļūt dekoratīvo žurciņu, pelīšu un jūrascūciņu ekspozīcijai, kur sīkie dzīvnieciņi nenogurdināmi kustējās vai nu daudzstāvīgos sprostiņos, vai savos būrīšos. Mazos rīdziniekus acīmredzami sajūsmināja un uzjautrināja dzīvie mājputni, un dažs pirmo reizi redzēja īstu gaili, vistu, zosi un pīli. Gaiļi turklāt lielo troksni Ķīpsalas hallē pārskandināja ar jestru kikerigū.

Visklusāk savos būrīšos uzvedās dažādu lielumu un spalvas krāsu truši, daudzi no tiem atvesti no Cēsu rajona zemnieksaimniecības "Zaķīši". Uz režģu būrīšiem uzliktas zīmītes "Ar riekstiem nebarot! Pirkstus būros nebāzt! Nokodīs!" Lai cilvēks turas no nezvēriem drošā attālumā...

Suņu gan netrūka, un tie kopā ar saimniekiem bija sastopami it visur, lai gan barga balss skaļrunī ik pa laikam brīdināja ar suņiem neiet kaķu ekspozīcijā. Daudzi suņu īpašnieki kavēja laiku, gaidot kārtu suņu parādei un vērtējumam. Suņu parāde vienlaikus notika vairākos ringos, tās dalībnieki no sešām valstīm. Suņi sagrupēti pa šķirnēm. Interesanti vērot vienlaikus, piemēram, sešus sanbernārus vai sešus buldogus. Šķirnes vērtējumā ietilpst arī suņa zobu apskate, un tieši tā, izrādās, patika ne visiem suņiem. Vēroju, kā kāds sanbernārs vairākkārt nolikās guļus un ar ķepām kautrīgi piesedza degunu, lai tikai viņa zobus liek mierā.

Īpaši saistošas bija suņu sacensības sporta daudzcīņā, kurā piedalījās 20 šķirņu suņi, kas iepriekš bija izturējuši pārbaudi 15 atlases posmos. Šiem suņiem vajadzēja ne tikai pārvarēt šķēršļus rāpus, lecot, lienot, bet arī bez kavēšanās jāklausa saimnieka žestiem un balsij. Rezultātus vērtēja un titulus piešķīra Austrijas, Lielbritānijas un Zviedrijas eksperti. Bet robežsardzes suņi, skatītāju aplausu pavadīti, ķēra bandītus, meklēja kontrabandu un narkotikas.

Daudzveidīgs bija firmu piedāvājums mājas mīluļu kopšanai. Varēja iegādāties visu - sākot no ķemmītēm un birstītēm spalvu sukāšanai, speciāliem spilventiņiem nagu asināšanai kaķiem, rotaļlietām un traukiem, pavadiņām, ķēdēm, uzpurņiem, šampūniem un būrīšiem, beidzot ar barību, medikamentiem, vitamīniem un literatūru par mīļdzīvniekiem.