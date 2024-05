Uz jautājumu - kā sauc Latvijā populārāko cimdu un zeķu adītāju - saņēmām 22 zvanītāju atbildes. 21 zvanītājs nosauca pareizo atbildi, ka tā ir Jete Užāne.

Redakcijā balvu - žurnālu "Dziesmusvētki" - var saņemt Miks Remters no Saldus, Anna Zariņa no Sātiņu skolas un Cālītes kundze no Zvārdes pagasta.