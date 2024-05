Saldus rajons iesaistās projektā par bērnu aizsardzību no tabakas dūmiem

Tikai 15% cigarešu dūmu ieelpo smēķētājs, pārējie 85% veido pasīvās smēķēšanas vidi, un tabakas dūmus pret savu gribu spiesti ieelpot cilvēki, kuru klātbūtnē kāds smēķē.

Vislielāko ļaunumu tabakas dūmi nodara bērniem, jo viņu organisms vēl nav pietiekami attīstījies, tāpēc bērnu veselībai ir sevišķi bīstams ieelpotais lielais daudzums indīgo vielu, kas atrodas tabakas dūmos (tie satur vairāk nekā 4000 ķimikāliju un toksīnu, tajā skaitā 60 kancerogēnas jeb vēzi izraisošas ķīmiskas vielas). Ja bērna klātbūtnē pieaugušais smēķē, arī bērns pret savu gribu kļūst par pasīvo smēķētāju. Izpētīts, ka tie bērni, kam kāds no vecākiem smēķē, biežāk sāk smēķēt arī paši.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību tam, cik nopietnas sekas var izraisīt bērnu pakļaušana pasīvajai smēķēšanai, Pasaules veselības organizācija (PVO) un ASV Vides aizsardzības aģentūra šogad četrās pasaules valstīs (Ķīnā, Vjetnamā, Polijā un Latvijā) uzsākusi projektu "Nodrošināsim no tabakas dūmiem tīru gaisu saviem bērniem". Latvijā projekta realizēšanai izvēlētas divas pašvaldības - Jūrmalas pilsēta un Saldus rajons. Projektu koordinē Veselības veicināšanas centrs un Valsts Narkoloģijas centrs.

Preses konferencē par projektu runāja labklājības ministrs Andrejs Požarnovs, PVO pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne, Veselības veicināšanas centra direktore Ineta Pirktiņa un nodaļas vadītāja Iveta Pudule, Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Hlevickis un Saldus rajona padomes priekšsēdētāja Ausma Liepa.

1999. gadā G-8 valstu vides ministri un PVO izveidoja ekspertu grupu, lai izanalizētu pasīvās smēķēšanas ietekmi uz bērnu veselību un izstrādātu priekšlikumus kaitīgās ietekmes mazināšanā. Savā ziņojumā eksperti uzsvēra, ka gandrīz puse pasaules bērnu pret savu gribu ir pakļauti pasīvajai smēķēšanai. Tabakas dūmi ir viens no riska faktoriem virknei slimību (pneimonija, bronhīts, astma, vidusauss iekaisums, plaušu vēzis u.c.), tabakas dūmiem piesārņota vide var palielināt zīdaiņa pēkšņas nāves sindromu, bet grūtnieču atrašanās piesmēķētā gaisā var kavēt augļa attīstību.

Izpētīts, ka tabakas dūmu kaitīgajai ietekmei bērni visvairāk tiek pakļauti tieši mājās, jo vecāki bieži smēķē dzīvoklī, kur atrodas arī bērni.

Eksperti atzinuši, ka bērna tiesības izaugt no tabakas dūmiem brīvā vidē ir jāsargā gan nacionālajām valdībām un pašvaldībām, gan sabiedriskajām organizācijām, mediķiem, skolotājiem, vecākiem.

Ir divu veidu stratēģija, kā panākt no tabakas dūmiem brīvu vidi. Pirmais - likumdošana un attiecīga kontroles mehānisma ieviešana, kas vērsta uz nesmēķētāju tiesību nodrošināšanu atrasties no tabaks dūmiem brīvā vidē, otrais - plaša sabiedrības informēšana par smēķēšanas kaitīgo ietekmi ne tikai uz pašiem smēķētājiem, bet arī tiem, kas nesmēķē.

Jūrmalas pilsēta un Saldus rajons projekta īstenošanai tika izvēlēts ne tāpēc, ka šeit būtu lielāks skaits smēķētāju, bet gan tādēļ, ka abās ir atsaucīga un darbotiesgriboša vietējā pašvaldība, kas nav mazsvarīgi, lai panāktu projektā izvirzīto mērķi. Ja projekts, kas ilgs gadu, būs sekmīgs, to piedāvās arī citām pašvaldībām.

Labklājības ministrs A. Požarnovs pastāstīja, ka cīņa ar smēķēšanu ir viena no ļoti nopietnām ministrijas darba sastāvdaļām. Viņš informēja, ka, ņemot vērā Eiropas Savienības prasības atbilstoša akcīzes nodokļa ieviešanai cigaretēm, valdība otrdien noteica pārejas periodu līdz 2009. gada beigām, kura laikā pakāpeniski tiks paaugstināts akcīzes nodoklis.

Preses konferencē tika runāts, cik kaitīgu ietekmi uz pusaudžiem, kas paši sākuši smēķēt, atstāj tabakas reklāma. Cita projekta ietvaros veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā bērni smēķē tieši to marku cigaretes, kas tiek reklamētas masu saziņas līdzekļos.

Projekta "Nodrošināsim no tabakas dūmiem brīvu gaisu saviem bērniem" realizēšanas laikā notiks aptaujas, konkursi, akcijas, izglītojoši semināri mediķiem, skolotājiem un izglītojoši pasākumi vecākiem. Ir izgatavoti triju veidu informatīvi plakāti, informatīvs buklets un uzlīmes, kuras saņems Jūrmalas un Saldus rajona skolu skolēni, lai aiznestu mājās saviem vecākiem.

Visi pasākumi vērsti galvenokārt uz to, lai pieaugušie vispirms padomātu, kādu nelabojamu ļaunumu saviem bērniem viņi nodara, liekot atrasties tabakas dūmu piesārņotā gaisā. Ierobežot smēķēšanu sabiedriskās vietās var ar likumdošanas aktu palīdzību, ierobežot to mājās var tikai tad, kad vecāki būs izpratuši, ka tieši no viņu rīcības ir atkarīga bērnu veselība un attīstība.

Projekta galvenie pasākumi mūsu rajonā notiks aprīlī un maijā. Rajona padomes izpilddirektores Inas Behmanes vadībā darba grupa izstrādājusi konkrētu pasākumu plānu. Informācija par pasākumu laiku un norisi, kā arī izglītojošas publikācijas būs arī "Saldus Zemē".