Teikumu - ja kaķis martā lien aizkrāsnē... - pareizi pabeidza 7 zvanītāji. Tā kā šim teikumam ir divi varianti - ...aprīlī tas sildīsies saulītē un ...aprīlī tas līdīs uz krāsns - abi tika uzskatīti par pareiziem. Redakcijā žurnāla "Mans Īpašums" marta numuru var saņemt Gundega Zīlīte no Kursīšiem, Vija Strazdiņa no Saldus pagasta, Varis Kamerāds un Inga no Saldus.