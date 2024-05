Ak, šīs nebeidzamās iesnas...

Ik pavasari pasaulē un arī Latvijā daudzi no mums pārcieš nebeidzamas iesnas, klepu, šķaudīšanu, uz ādas parādās izsitumi. Ar ko tas saistīts un vai no tā var izsargāties, skaidro Gaiļezera slimnīcas alergoloģe ANTRA BEĶERE.

Kāpēc daudziem cilvēkiem ik pavasari jāmokās ar iesnām un šķaudīšanu? Tā ir sezonas kaite vai nopietna slimība?

- Jo augstāku attīstības līmeni sasniedzam, jo biežāk runājam par nopietnu hronisku slimību - alerģiju. Tā negaidīti var piemeklēt cilvēku jebkurā vecumā. Alerģijas izraisītāji ir vispierastākās lietas ap mums - mājas putekļi, putekļu ērcīte, istabas augi, pelējuma sēnīte, saule, ziedputekšņi, pārtika, medikamenti, dzīvnieki u.c. Saslimšanu ar alerģiju veicina arī rūpnīcu dūmi, izplūdes gāzes, īpaši - dīzeļdegvielas, ķīmisko krāsvielu un laku izgarojumi, pat papīra līme. Īpaši lielu risku rada uzturēšanās telpās, kur citi smēķē. Alerģiskās slimības paasinājumu provocē parfimērijas krēmi, smaržas, matu un apģērba lakas, dezodoranti, arī stress. Arī dzīvnieku izdalījumi (pat tarakānu!) var izraisīt alerģiju, tāpēc nav nozīmes jūsu ģimenes mīluļa spalvas garumam.

Alerģija nav sezonas slimība, jo risks ar to saslimt un pārciest kārtējo lēkmi ir jebkurā gadalaikā. Arī ziedputekšņi apdraud praktiski visu gadu. Pavasarī zied koki (bērzs, lazda, alksnis, papele, kļava), vasarā - siena zāles (timotiņš, auzene, skarene, kamolzāles), savukārt rudens ir nezāļu (balandas, vībotnes, vērmeles) ziedēšanas laiks. Ziedputekšņus izdala arī istabas augi, piemēram, ģerānijas, prīmulas, kas var izraisīt alerģisku reakciju.

Nereti mammas saka bērniem: neēd tik daudz konfekšu, izmetīsies pumpas! Vai arī tā ir alerģija?

- Ir divi varianti - alerģija vai alerģijai līdzīga reakcija. Konfektes nedrīkst lietot, ja ir alerģija. Reizēm, lietojot kādu produktu pārspīlēti lielā daudzumā, var rasties alerģijai līdzīga reakcija. Taču cilvēks drīkst ēst šo produktu, jo normālā daudzumā tas neizraisa alerģiju.

Ja konfektes ir provocējošs faktors, to lietošana uzturā jāierobežo. Līdzīgi var būt ar banānu, šokolādes, riekstu, tomātu, aso sieru, vīna, alus, šampanieša, siļķes, sīpolu, baklažānu, piparu u.c. lietošanu.

Reizēm uz ādas parādās sārts plankums, un mēs sakām - kaut kāda alerģija.

- Vienkāršākās alerģijas pazīmes ir periodiska acu asarošana, graušana. Vienlaicīgi var būt iesnas, lēkmjveida šķaudīšana vai pastāvīgi "aizlikts" deguns. Cilvēks parasti saka, ka viņam ir hroniskās iesnas. Bieži vien šis mūžīgo iesnu periods velkas 5 - 10 gadus, un cilvēks nenojauš, ka tā var būt alerģija.

Kādu citu var mocīt ilgstošs kairinošs klepus, elpas trūkums. Smagāka forma ir bronhiālā astma.

Alerģijas gadījumā uz ādas var parādīties izsitumi. Tie var būt sīki, niezoši, ar sulošanos vai apsārtumu. Viens no izsitumu veidiem līdzinās nātres "kodumam".

Vissmagākie alerģiskie stāvokļi ir anafilaktiskais šoks, kad cilvēkam strauji pazeminās arteriālais spiediens un var iestāties arī nāve. Kvinkes tūskas gadījumā var būt izteikta tūska uz sejas, elpceļos, un var draudēt nosmakšana.

Vai alerģija ir izārstējama?

- Diemžēl šo slimību nevar izārstēt. To ir iespējams attālināt, mazināt, novērst tās simptomus. Cilvēks pats var daudz darīt, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti. Alerģisko slimību ārstēšanā pirmais nosacījums ir izvairīties no zināmā alergēna - vai tas ir kaķis, suns, putekļi, ziedputekšņi, vai kas cits.

Vienkāršs un pacientam pieejams risinājums ir atbilstošu medikamentu lietošana. Līdz šim ārstēšanā galvenokārt lietoja tā sauktos pirmās paaudzes antihistamīnus (dimedrolu, suprastīnu, tavegilu). Diemžēl tie rada vairākus nelabvēlīgus blakusefektus, piemēram, miegainību un uztveres spēju samazināšanos. Tas ļoti apgrūtina jebkura cilvēka ikdienas ritmu, īpaši, ja ir aktīvs dzīvesveids vai jāvada auto. Turklāt šie medikamenti jālieto trīs reizes dienā, tie nereti ietekmē citus orgānus, piemēram, sirdi.

Šobrīd medicīnā radīti modernāki un efektīvāki medikamenti - otrās paaudzes antihistamīni, piemēram, loratadīns (klaritīns, lomilāns), kuri jālieto vienu reizi dienā. Taču tie uzmanīgi jālieto cilvēkiem, kuriem ir sirds ritma traucējumi vai medikamenta individuāla nepanesamība.

Visjaunākais antihistamīns ir ebastīns jeb kestīns, kuram ir spēcīgs antihistamīna efekts, un tas neietekmē sirdi. Kestīns ir piemērots lietošanai cilvēkiem, kuriem antihistamīni jālieto nepārtraukti, piemēram, atopiskā dermatīta slimniekiem. Turklāt jaunākie antihistamīni nerada miegainību, kas ir ļoti būtiski autovadītājiem. Arī alkohols normas robežās neietekmē šo medikamentu iedarbību.

Medikamentu lietošanas ilgums un daudzums katram pacientam ir individuāls, to nosaka ārsts, izvērtējot, cik smaga ir slimība. Pēc ārsta norādījumiem medikamentus pacients lieto, piemēram, visu ziedputekšņu ziedēšanas laiku vai iedzer to, plānojot, ka būs kontakts ar alergēnu, ejot ciemos uz mājām, kur ir kaķis. Medikamenti samazinās biežākos alerģijas simptomus - acu asarošanu, deguna niezi, šķaudīšanu, izdalījumus no deguna un ādas problēmas.