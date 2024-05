Lieldienu trusim svin pirmo dzimšanas dienu

Šajās Lieldienās saldenieku Aurīšu ģimenē trusis Pēcis svinēs savu pirmo dzimšanas dienu, jo pērn Lieldienās viņu kā mazītiņu kamolīti vecāki uzdāvināja dēlam un meitai.

- Tas bija neaizmirstams gadījums. Bijām izlēmuši pārsteigt bērnus Lieldienās un uzdāvināt trusīti. Pirms tam mājās bijām sakrāsojuši Lieldienu olas. Kad pārradāmies ar dzīvo dāvaniņu, pārsteigums gaidīja mūs pašus. Mājās palikušais divgadīgais Artūriņš bija izlēmis ar krāsotajām olām eksperimentēt un kādas desmit lielā labsajūtā saspaidījis pirkstos. Labi, ka mājās vēl bija nekrāsotas olas. Nācās atkal ķerties pie darba," atceras Artūriņa mamma Inese.

Pēcis ir ģimenes mīlulis, lai gan tāpat kā visi mazi bērni, blēņas darījis. Īpaši viņam patīk pagrauzt elektrības vadus, uz tiem viņš ir kā uzburts, un, līdzko tiek no būra ārā, taisnā vīlē ļepato uz viņam zināmo vietu. Saimniekiem laikus jāgādā, lai vadi būtu vai nu pietiekami augstu vai tie jāaizbarikādē ar krēsliem. Pēci gan par mazuli vairs nosaukt nevar, un no sīciņa, vienā rokā paņemama kamolīša tas izaudzis par dūšīgu trusi, kuram, pēc saimnieces domām, vajadzētu kļūt mazliet slaidākam. Bet ko padarīsi, ja apetīte labu labā? Pēcim garšo gan speciālā barība, gan kāposti un citādi zaļumi, gan siens. Īpaši iecienījis stienīšus, kuru sastāvā ir arī medus. Nepavisam neiet pie dūšas burkāni. Ja trusis grib ēst, ieķeras būra režģī ar ķepām un zobiem un nikni to purina. Pirmoreiz Pēcis izdomāja niknoties dziļā naktī, pārbiedēdams mājiniekus ar skaļo troksni.

Pēcim ļoti patīk ļepatot pa dzīvokli. Pēc tupēšanas būrī ticis uz brīvām kājām, viņš vispirms palecas, cik vien augstu var, un tad, ko nagi nes, apjoņo visas istabas. Vakaros viņš mājiniekiem par prieku bez īpašas dresūras rāda dažādus trikus.

Šajās Lieldienās, kā jau dzimšanas dienā, Pēcim tiks kāds kārums, droši vien Ķīnas kāposta lapa, kas viņam garšo. Bet kā jau Lieldienu trusim, Pēcim svētkos ir savi pienākumi, jo bērni tic, ka tieši viņš gādās par krāsotajām olām.