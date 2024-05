Braucot pa Igaunijas un Somijas ceļiem

Šķērsojot Igaunijas un Somijas robežu, autovadītājiem, lai nerastos konflikti ar policiju, der zināt šo valstu ceļu satiksmes noteikumus.

Uz Igaunijas Republikas robežas transportlīdzeklim var pārbaudīt izplūdes gāzu koncentrāciju.

Ziemas laikā riepas ar radzēm ir atļauts izmantot laika periodā no 15. oktobra līdz 15. aprīlim. Ziemas riepas ir obligātas transportlīdzekļiem, kuru masa līdz 3,5 tonnām, kā arī piekabēm (no 750 kg līdz 3,5 t) laika periodā no 1. decembra līdz 1. martam. Uz transportlīdzekļiem, kas nav reģistrēti Igaunijas Republikas reģistrācijas centrā, ierobežojumi par ziemas riepām neattiecas, tātad - arī uz autotransportu, kas reģistrēti Latvijas Republikas transportlīdzekļu reģistrā.

Igaunijā ir atļauts braukt ar auto, kuram ir tonēts aizmugurējais un aizmugurējais sānu stikls. Transportlīdzekļa priekšējā stikla redzamībai ir jābūt 75%, bet priekšējo sānu stiklu redzamībai - 70%. Tomēr uz transportlīdzekļiem, kas ieceļo no Latvijas, šie noteikumi neattiecas.

Par neatļautās vietās novietotu transportlīdzekli var tikt uzlikts naudas sods no 10 līdz 30 darba dienu samaksas mēnešalgas apmērā, ko noteikusi valdība. Papildus var tikt iekasēts 600 EEK (apmēram 24 Ls) par transportlīdzekļa evakuāciju, kā arī 10 EEK (apmēram 0,40 Ls) stundā par transportlīdzekļa atrašanos slēgtā autostāvvietā.

Iebraucot Somijā, var pārbaudīt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli. Autotransporta degvielas tvertne var būt pilna, bet līdzi vedamajā papildu degvielas kannā drīkst būt ne vairāk kā 10 litri degvielas. Ja automašīnai ir dīzeļdzinējs, Somijā auto nav atļauts uzpildīt ar tur nopērkamu lētāku, nekvalitatīvāku degvielu, kuru var izmantot dīzeļdegvielas vietā.

Ja transportlīdzeklis novietots vietā, kur tas traucē ceļu satiksmi, tad to pārvieto citā vietā (parasti netālu no transporta līdzekļa iepriekšējās stāvvietas), kur tas netraucē ceļu satiksmi. Tomēr, ja tas nav iespējams, tad auto tiek pārvietots uz speciālu autostāvvietu. Šajos gadījumos par transportlīdzekļa pārvietošanu ir jāmaksā sods - no 300 līdz 500 FIM (aptuveni 30 līdz 50 Ls). Ja transportlīdzeklis tieši netraucē satiksmi, bet, piemēram, traucē remontdarbus uz ceļa, to var pārvietot, bet par to soda naudu neliek maksāt.

Somijā, atkarībā no pārkāpuma lieluma, ir divu veidu sodi - likumā noteiktā fiksētā soda nauda un progresējošā soda nauda, kuras lielums atkarīgs no personas ienākumiem. Piemēram, par neatļautā vietā novietotu transportlīdzekli ir jamaksā fiksētā soda nauda - 200 FIM (apmēram 20 Ls). Soda nauda jāsamaksā vienas nedēļas laikā, ja termiņš tiek nokavēts, soda nauda divkāršojas, bet, ja to nesamaksā, tā tiek piedzīta piespiedu kārtā pēc pirmā brīdinājuma.

Ziemas periodā ziemas riepu lietošana ir obligāta laikā no 1. decembra līdz 1. martam, bet klimatisko laika apstākļu dēļ minēto laika periodu var pagarināt. No pirmās pirmdienas pēc Lieldienām līdz 1. oktobrim lietot ziemas riepas ar radzēm ir aizliegts, ja vien nav ārkārtējas novirzes no klimatisko laika apstākļu normām.

Pēc Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta materiāliem