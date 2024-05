Lietuvas polises var nopirkt arī Latvijā

Apdrošināšanas sabiedrībā BTA, kā arī Ergo var veikt Lietuvas obligāto automašīnu civiltiesisko apdrošināšanu, ko nepieciešams veikt transportlīdzekļiem, kas šķērso Lietuvas Republikas robežu.

Lietuvas likumdošanā noteikts, ka apdrošināšanas uzņēmumi var pārdot apdrošināšanas polises ar starpniekiem, tādēļ, šķērsojot Lietuvas robežu, apdrošināšanas polises var iegādāties ne tikai Lietuvas Republikā reģistrēto apdrošināšanas uzņēmumu nodaļās uz robežas, bet arī, izmantojot Lietuvas apdrošināšanas uzņēmumu pārstāvju pakalpojumus. To var veikt ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībās, ar kurām Lietuvas apdrošinātāji ir noslēguši līgumus par obligātās apdrošināšanas apliecību izplatīšanu.

AS BTA ir iegādājusies 99% no Lietuvas sabiedrības LTB Draudimas akcijām. Līgums par Lietuvas apdrošināšanas sabiedrības iegādi paredz, ka 2003. gadā BTA piederēs 100% šīs Lietuvas kompānijas akciju. Lietuvā BTA ir iecerējusi attīstīt apdrošināšanas veidus, kuros tai ir pieredze Latvijā. Viens no apdrošināšanas veidiem, ko BTA veiks Lietuvā, ir obligātā automašīnu civiltiesiskā apdrošināšana, kas Lietuvā stājās spēkā 1. aprīlī. Tā kā Latvijas iedzīvotājiem, iebraucot Lietuvas Republikā, šīs valsts obligātā automašīnu civiltiesiskā apdrošināšana tiek pieprasīta jau no 1. marta, to var veikt arī Latvijā. Apdrošināšanas sabiedrības BTA Saldus filiāles vadītāja Aurika Lībiete stāsta: "Veicot apdrošināšanu, BTA filiālēs tā ir lētāka, nekā Lietuvā, jo atlaide ir paredzēta valūtas kursā, un mazāk par polisi būs jāmaksā, ja norēķins notiks latos vai dolāros. Mazākais obligātās automašīnas civiltiesiskās apdrošināšanas termiņš ir 15 dienu. Lauku iedzīvotājiem vairs nav jādodas uz pilsētu, lai iegūtu polisi, bet to var iegādāties arī pasta nodaļās. Cauru diennakti apdrošināšanu var veikt arī BTA polišu tirdzniecības vietās robežpunktos. Interese par šo pakalpojumu ir liela, jo nav dienas, kad polises netiktu pārdotas. Pārsvarā tās iegādājas personas, kas dodas uz Eiropu un šķērso Lietuvu caurbraucot, kā arī tie, kas dodas uz Lietuvu iepirkties.

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir Zaļās kartes, Lietuvas valdība pieņēmusi izmaiņas apdrošināšanas likumā, kas paredz iegādāties polisi ar 50% atlaidi."

Apdrošināšanas kompānijas Ergo-Latvija Saldus pārstāvniecības vadītāja Inese Ozoliņa pastāstīja: "Apdrošināšanas sabiedrība tikko kā sākusi tirgot Ergo-Lietuva obligātās automašīnu civiltiesiskās apdrošināšanas polises. Paredzēts, ka ar laiku mūsu apdrošināšanas kompānijas piedāvātās polises varēs iegādāties arī Ezeres robežpunktā. Pašlaik tās pārdod par cenu, kādu noteikusi Lietuvas apdrošināšanas sabiedrība."