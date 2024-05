Mīļdzīvnieku sterilizācija

Ja nav svarīga iemesla audzēt kucēnus vai kaķēnus, būtu liela saudzība pret katru dzīvnieku to sterilizēt.

Kāpēc jāsterilizē?

Tas atvieglos dzīvnieka īpašnieka dzīvi. Suņi un kaķi meklēšanās laikā ir grūti kontrolējami, un nav viegli ar viņiem sadzīvot.

Kādas grūtības rodas, ja suns nav sterilizēts?

Suņi nevar atturēties no kucīšu meklēšanas. Šajās viņu dedzīgajās gaitās var atgadīties dažādas briesmas un nepatikšanas. Viņi nonāk cīņās ar citiem suņiem, klejojot viņi var ievainot gan sevi, gan citus dzīvniekus, gan arī cilvēkus. Suņi klejodami nereti rada bīstamas situācijas uz ielām un ceļiem.

Daži suņi savu seksuālo tieksmi izrāda uz mēbelēm, ciemiņu kājām un maziem bērniem. Nekastrētiem suņiem ir baktēriju piesātināti izdalījumi no prepūcija. Šie izdalījumi tek vienmēr un visur, kur suns staigā vai guļ. Nekastrētiem suņiem vecumā draud vairākas slimības, kuru nav kastrētiem, piemēram, prostatas iekaisumi un audzēji, anālie un sēklinieku audzēji un perianālās trūces.

Kādas grūtības rodas ar nesterilizētu kucīti?

Kucītei "suņu laiks" uznāk divas reizes gadā, katru reizi ilgstot trīs nedēļas. Tas turpinās visu kucītes dzīves laiku. "Suņu laikā" kucītei ir asiņaini izdalījumi. Šajā laikā ap māju pulcēsies suņi, un kucīte centīsies izbēgt no mājas un apaugļoties. Ja tas notiks, radīsies grūtības atrast saimniekus kucēniem.

Tomēr vissvarīgākais iemesls sterilizēt kucīti ir viņas veselība. Katrai desmitajai nesterilizētajai kucītei pēc 8 gadu vecuma novēro dažādu pakāpju dzemdes iekaisumus, kas savukārt bojā nieres un aknas, olnīcu cistas, kā arī rada dzemdes un piena dziedzeru audzējus. Sterilizētām kucītēm minētās saslimšanas novēro ārkārtīgi reti. Sterilizētas kucītes dzīvo ilgāk.

Vai ir sarežģījumi ar nekastrētu runci?

Runčiem ir ļoti nepatīkama izdarība "runču laikā" - "špricēt". Tas nozīmē, ka viņi ar urīna palīdzību iezīmē savu teritoriju, kura it kā pieder viņiem. Šī ļoti nepatīkamā smaka ir grūti notīrāma. Runči klīst apkārt un nepārtrauktās cīņās ar citiem runčiem skaļi trokšņo, traucējot naktsmieru, kā arī satracina tuvumā esošos visus mājas kaķus, kuri arī var sākt iezīmēt savu teritoriju.

Savstarpējās cīņās runči ievaino viens otru, radot dažādas brūces un abscesus, kā arī izplata nopietnas infekcijas slimības - kaķu leikēmiju un infekciozo peritonītu.

Kas draud nesterilizētai kaķenei?

Tāpat kā kucītes, arī kaķenes "mīlas sezonā" prot pievilināt "mīlētājus". Kaķu "romantiskie" ņaudieni pusnaktīs neļauj gulēt pat visciešāk iemigušiem. Šādas meklēšanās atkārtoti notiek visu pavasari. Kaķenes var dzemdēt pat trīs reizes gadā 4 - 6 kaķēnus vienā reizē. Ko iesāksim ar kaķēniem?

Mūsu dzīve ir vieglāka kopā ar sterilizētu dzīvnieku, bet - kāds labums no tā ir pašam dzīvniekam? Pieradināts mājdzīvnieks patiesībā vairāk cieš no neapmierinātām bioloģiskām vajadzībām. Dzīvnieku "komandē" dzimumhormoni, bet dzīvnieks to neapzinās, tāpat kā dzīvnieks neapzinās, ka ir sterilizēts, bet šajā gadījumā viņu vairs "nekomandē" dzimumhormoni.

Vai dzīvnieka sterilizācija palīdzēs risināt dzīvnieku pārprodukcijas problēmu? Katru gadu piedzimst tūkstošiem kucēnu un kaķēnu. Neiespējami viņiem visiem atrast mājas, un mēs esam spiesti tos likvidēt. Ja katrs dzīvnieka saimnieks uzņemtos atbildību, lai nenotiktu dzīvnieku vairošanās, tad būtiski samazinātos nevēlamo dzīvnieku skaits.

Kā notiek pati operācija?

Sieviešu kārtas dzīvniekiem tiek izņemtas olnīcas un dzemde. Operāciju sauc par ovariohisterektomiju. Vīriešu kārtas dzīvniekiem tiek izņemti sēklinieki, un šo operāciju sauc par kastrāciju.

Operē vispārējā anestēzijā (tautā saka - narkozē), tāpēc operācija ir pilnīgi nesāpīga. Pats process nav sarežģīts, un dzīvnieks ātri atspirgst. Sliktākā gadījumā dzīvnieks pārdzīvo nelielu neērtības sajūtu.

Kad vislabāk šo operāciju izdarīt?

Operācija ir sekmīga jebkurā vecumā, bet, lai izvairītos no nevēlamas grūsnības, ieteicams to veikt starp 5. un 6. dzīves mēnesi runčiem un kaķenēm, bet kucītēm vēlams to izdarīt pirms pirmā "suņu laika" (tas notiek starp 8. un 18. mēnesi). Vīriešu kārtas suņiem vislabāk to darīt vecumā no 6. līdz 12. mēnesim. Nav pareizs uzskats, ka sieviešu kārtas dzīvniekiem būtu ieteicams dzemdēt pirmos mazuļus. No veterinārmedicīnas viedokļa tam nav nekāda pamatojuma, gluži otrādi, grūsnības laikā un dzemdībās var rasties nevēlami veselības traucējumi. Katrā konkrētā gadījumā vislabāko padomu dos veterinārārsts.

Vai sterilizēšana ir nedabīga?

Jā, bet tikpat nedabīgi ir dzīvnieku turēt kā lutekli, mācīt suni "sēdēt", kaķi - lietot smilšu kasti. Vairums suņu šķirņu ir nedabīgas ar dabiskajai suņu sugai (visi suņi pieder suņu sugai) neraksturīgām (nedabiskām) īpašībām, piemēram, garas, nokarenas ausis, saspiesti purni, mazs augums, pārāk garš ķermenis utt.

Vai pēc sterilizēšanas dzīvnieks nekļūs resns?

Nē. Dzīvnieks kļūs resns no pārēšanās, bet sterilizētam dzīvniekam nevajag tik daudz ēst, kā viņš ēda pirms sterilizācijas.

Vai sterilizācija izmaina dzīvnieka uzvedību (veterinārārsti saka - personību)?

Sieviešu kārtas dzīvniekiem nav nekādu pārmaiņu. Izmaiņas vīriešu kārtas dzīvniekiem ir pieminētas iepriekš, tās ir labvēlīgas. Sarga vai mednieka darbu suns veic tikpat labi vai vēl labāk nekā iepriekš. Dzīvnieks ir mazāk valdonīgs un neklejo apkārt. Suns paliek uzmanīgāks pret savu saimnieku.