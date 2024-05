7 abonenti dzīvo "Kārkliņos"

Iepriekšējā laikraksta numurā mudinājām minēt, cik "Saldus Zemes" abonentu dzīvo mājās, kuru nosaukums ir "Kārkliņi". Ar uzdevumu centās tikt galā 23 lasītāji. Pareizo skaitli - 7 - nosaukusi Anita Upeniece un Aija Plāce no Kursīšiem, Inese Šimkeviča no Brocēniem. Viņas, kā arī saldenieku Memgauda kungu no Tūristu ielas 4, kurš minējis skaitli 6, aicinām redakcijā pēc solītās balvas - žurnāla "Una" aprīļa numura.