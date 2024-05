Tērvetes rūķi atver namdurvis

Līdz ar silto dienu atnākšanu ir sācies Latvijas apceļošanas laiks, un ciemiņu uzņemšanai saposts Tērvetes dabas parks.

Brigaderes "Sprīdīši", par simboliem kļuvušās koka skulptūriņas, takas priežu silā, Rūķu mežs, Zemgales saule - dažādi var būt iemesli, kādēļ dodamies uz Tērveti.

Pie divām ieejām parkā var saņemt karti un izlemt, pa kurām takām iet un ko apskatīt. Stāvajos kalnos varētu būt pagrūti uzkāpt veciem ļaudīm, taču tos var apiet pa taciņu pakājē. Bērniem nav lielākas sajūsmas, kā uzskriet pa nesen gatavotām kāpnēm, lai pirmie sasveicinātos ar Sprīdīti un Lutausi.

Plašā bērnu un arī pieaugušo atpūtai ierīkotā laukumā var vai nu atvilkt elpu, vai šķirties no pēdējām spēka paliekām - kā kurš vēlas. Bet, ejot gar lielajiem skudru pūžņiem, kas tiktikko zem priedēm sāk mosties, nepieciešams prast ieklausīties un saskatīt. Tāpat - arī citviet.

Rūķu mežs atrodas atstatus no gadus desmitos mītajām atpūtas takām. Alojos, domādama, ka koka pilsētiņa ir kaut kas vienā vietā. Arī šeit ir takas un veicami attālumi. Un, ja iepriekš jau mērots ceļš līdz Meža ķēniņam un Sargam, kājas sāk izjust patīkamu nogurumu. Bērniem gan vēl uzrodas enerģija izložņāt zemes rūķu pagrabiņus, ieskatīties raktuvēs, iepazīt meža rūķu namiņus un uzkāpt miniatūrās dzirnavās, lai iegrieztu to čīkstošos spārnus. Atceļā vēl varbūt var uzrāpties kādā lielā koka sēnē ceļotāju rūķu teritorijā.

Turpat vien pie rūķu valstības aizsākas Putnu taka. Pirmie redzamie būrīši tās malā sola - pastaiga šeit ir īpašs piedzīvojums, kam nepieciešams atbilstošs noskaņojums. Varbūt putnu pasaulē vērts ienirt pievakarē, kad lidoņi uzsāk vakara dziesmu mēģinājumus?

Atgriežoties pie "Sprīdīšiem", domāju - maršrutu otrādi ejot (sākot no rūķiem), dabas apjūsmošanai no senā pilskalna spēka varētu vairs nepietikt... Bet to var atkal atgūt, padzeroties no avotiņa, kas līdzās dendrārijam. Ak jā, vēl taču te arī savdabīgais koku muzejs. Tērvetē patiesi ir, ko apskatīt, un katra vecuma ceļotājs šeit var ko gūt. Lai studenti un pensionāri saņemtu ieejas biļešu atlaides, līdzi jāpaņem apliecība.