Mīkla atminēta! Atminiet!

Mīkla atminēta

Līnas Tiļļas uzdoto mīklu - četri taisa gultu, divi rāda uguni, bet viens pats apgulstas - pareizi atminējuši 40 zvanītāji, sakot, ka tas ir suns.

Izlozes rezultātā šoreiz balvu - žurnāla "Dārza Pasaule" aprīļa numuru - redakcijā var saņemt Jolanta no Kursīšiem, Gunārs Skotelis no Remtes, Aiga Henzele no Gaiķiem un Līga no Saldus.

Atminiet!

Kā sauc telpaugu ar biezām, gaļīgām, sulīgām lapām, kuru iekšķīgi un ārīgi ārstnieciskos nolūkos izmantoja jau pirms 3000 gadiem Ēģiptē?

Zvaniet šovakar no plkst. 18 līdz 20 "Saldus Zemes" automātiskajam atbildētājam 3881893. Neaizmirstiet nosaukt arī savu vārdu, uzvārdu un adresi. Četri pareizās atbildes autori balvā saņems žurnāla "Veselība" aprīļa numuru.