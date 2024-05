Device grib būt harmoniska

Kad hip-hop grupa Device no Liepājas bija ieradusies Saldū, koncerts bija ļoti labi apmeklēts, un, lai iegādātos biļeti, jaunieši pat stāvēja rindā...

Device - MARATS (Maratons) un RUSLANS (Russel) - piekrita intervijai.

Kur meklējami grupas pirmsākumi?

Marats: 1998. gadā. Ruslans pienāca pie Marata, pateica, ka jātaisa reps, un Marats teica: "Jā!". Tad mēs sākām kaut ko darīt. Var teikt, ka divus gadus augām. Neesam piedzimuši vakar, un nekas mums nenotika uzreiz. Attīstījāmies pakāpeniski, tā kā tam vajadzēja notikt. Es teiktu, ka pēc nopelniem.

Kāpēc grupai ir nosaukums Device?

R.: Mēs sēdējām pie Marata mājās, rakstījām dziesmu, un tajā pašā laikā mums nebija nosaukuma, es skatījos vārdnīcā, un pirmo ieraudzīju vārdu device. Jautāju Maratam: "Normāli?" Viņš teica: "Okei, lai ir Device!" Tas nozīmē - projekts, plāns.

M.: Mēs padomājām - nodoms mums ir, kopējs projekts arī, tā ka - Device ir vajadzīgais nosaukums.

Ko jūs ar savām dziesmām, tekstiem gribat pateikt?

M.: Pirmkārt, mēs neuzsveram, ka hip - hops ir tikai teksts. Mēs uzskatām, ka mūzika un teksts ir pilnīgi saistīti, melodijām jābūt saskaņā ar tekstiem, tāpēc mums mūzika ir tikpat svarīga kā teksts. Ir jābūt harmonijai starp šīm lietām.

R.: Mūsu dziesmas nav īsts hip - hops, mēs izpildām hip - hopu/R&B.

Vai jums ir lampu drudzis pirms uzstāšanās?

M.: Es domāju, ka katram ir lampu drudzis pirms uzstāšanās. Ja ir normāls, skaidrs prāts, tad ir normāls lampu drudzis...

R.: Man īpaši nav.

Vai hip - hop izpildītāji un šīs kultūras piekritēji atšķiras no citiem?

M.: Latvijā tas nav tik izteikti. Tiem cilvēkiem vienkārši patīk tāda mūzika, viņi var izpriecāties tās dēļ, viņi saprot hip - hop lidojumu. Tas nav kā ASV, kur tu jau esi dzimis hip - hop kultūrā. Mums tas ir tikai pārņemts no viņiem. Hip - hops ir labs izpriecāšanās veids.

Vai par īstu hip - hop atbalstītāju var kļūt ikviens jaunietis?

M.: Es domāju, ka ikviens var kļūt par atbalstītāju. Man nav tā bijis, ka jau no bērna kājas esmu klausījies hip -hopu.

R.: Man gan tā ir bijis!

Vai citas šī stila grupas jūs uztverat kā konkurentus vai kā savējos?

M.: Mums Latvijā nav konkurentu, bet nevis tādā ziņā, ka viņi radītu sliktu mūziku, - mums ir atšķirīga mūzika. Latvijā visi spiež uz tekstu, vispār nedomā vai arī nemāk domāt par mūziku, harmoniju.

R.: Mēs citus uztveram kā savējos, jo citi nav tādā stilā kā mēs, viņiem ir depresīvāks hip - hops nekā mums.

M.: Latvijas hip - hops ir drūmāks un agresīvāks.

R.: Mēs gribam būt gaiši, jautri, mīļi...

M.: Un melanholiski. Mums tas viss notiek mierīgāk, harmoniskāk.

Kādas ir jūsu attiecības ar citiem grupējumiem (reiveriem, metālistiem, hipijiem)?

M.: Pilnīgi normālas, ja nav paklīdušas kādas nepatiesas baumas par to, ko mēs it kā esam teikuši. Mēs ar metālistiem esam Liepājā tusējuši kopā, reiveri arī tur ir bijuši... Kaut gan no viņu puses var arī just kaut ko negatīvu.

Cik svarīgas jums ir apkārtējo cilvēku domas par jums un jūsu izvēlēto dzīvesstilu?

M.: Skatoties, kas ir apkārtējie. Ja tas ir pilnīgi svešs cilvēks no malas, tad es tikai varu pateikt - cik cilvēku, tik domu, bet, ja tas ir cilvēks, ko es pazīstu un cienu, tad varbūt ieklausītos.

Kas jums dzīvē liekas pats bezjēdzīgākais un nevajadzīgākais?

R.: Lieka laika tērēšana.

M.: Bezjēdzīgākais? Ļoti daudz kas šajā dzīvē ir bezjēdzīgs.

R.: Varbūt nākotnē mēs domāsim par šodienu kā bezjēdzību?!

M.: Domas vispār mainās ja ne katru mēnesi, tad reizi pusgadā noteikti, un diezgan radikāli. Un tad tu sāc saprast, kas vispār šajā dzīvē notiek.