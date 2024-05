Jaunieši izjūt stresu

Gudrās grāmatās tiek ieteiktas dažādas metodes, kā atbrīvoties no stresa, bet ko reālajā dzīvē dara jaunieši un ko iesaka kosmētiķe, lai justos labāk?

Labi, ka ir draugi

17-gadīgajai Agnesei Zērnei no Druvas vidusskolas stresu izraisa nesaskaņas skolā, draugu lokā, ģimenē. Arī pirms kādiem atbildīgiem pasākumiem, uzstāšanās viņa izjūt stresu. Pati saka: skolā lielāks stress ir tiem skolēniem, kuriem ir nesaskaņas ar skolotājiem, bet mazāks tiem, kas mācās un saprotas ar skolotājiem. "Man nav īpašas metodes, kā cīnīties ar stresu, es vienkārši esmu vienatnē savās četrās sienās - istabā, kas ir mana telpa, tad visu pārdomāju, salieku pa plauktiņiem."

Lielu atbalstu Agnesei dod viņas īstie draugi, ar kuriem var izrunāties, ja ir bēdīgi vai slikti. Viņi ir tie, kas palīdz rast izeju. "Draugi ir mans atbalsts!" saka Agnese un cīņā pret stresu iesaka nevis ēst tonnām šokolādes, konfekšu vai vēl citu saldumu, bet palutināt sevi ziemā, piemēram, ar svaigām zemenēm.

Inesei Bergmanei (17) no Saldus pilsētas ģimnāzijas mācības stresu neizraisa, ja nu vienīgi pirms eksāmeniem, kad visapkārt ir nervozi cilvēki un viņu satraukums pielīpot arī Inesei. Stress ir klāt arī tad, ja Inesei nākas darīt kaut ko cita vietā, kad viss nav nokārtots, kā arī, ja pagadās negaidītas situācijas - viss notiek tā, kā tam būtu jānotiek un te pēkšņi - pārsteigums! Šādā situācijā jāuztraucas. Inese atzīst, ka, apsēžoties un mierīgi padomājot par jauko un patīkamo, dzīve vairs neliekas tik tumša, kā sākumā. Līdz arī pastaigas svaigā gaisā.

Protams, protams, - draugi! Viņi, šķiet, vislabāk spēj saprast grūtā brīdī. Inese par saviem draugiem saka: "Viņi mani uzlādē un aizdzen manu slikto garastāvokli."

Kā atzīst Andris Dobelis no 2. vidusskolas, viņš nav tas cilvēks, kam stress sagādā grūtības. Reti kad tas nomāc vai traucē, vienīgi - pirms sacensībām. Kaut gan - arī tad, ja slimnīcā ir kāds tuvs cilvēks, un vēl bezgala daudz situāciju izraisa stresu. Bet to Andris pārvar. Nav viegli izvairīties no stresa, ja notikumi nav atkarīgi no tevis, bet katram ir iespēja izvairīties no situācijām, kur katrs pats ir stresa izraisītājs.

Izjūtas var uzlabot

Kosmētiķe Antra Krastiņa piedāvā dažas metodes, kas ļaus stresam pazust vai vismaz mazināties, un tādējādi - izskatīties labāk.

Ir speciālas antistresa sejas maskas. Tās ir domātas ādai, lai tā varētu veiksmīgi pretoties apkārtējās vides iedarbībai. Ja uz sejas parādās sīki, niezoši izsitumi, tad var izmantot šīs antistresa maskas.

Izmantojamas arī relaksācijas eļļas, koncentrāti - stimulējoši vai nomierinoši, kā arī vitamīnu eļļas. Tā ir aromterapija. Saldas un uzbāzīgas smaržas uzbudina, augļu, svaigās, ar jūru saistītās smaržas nomierina. Jebkurš veikalā tagad var iegādāties dažnedažādus vannas koncentrātus, sāļus, eļļas, ko pievienot ūdenim.

Ja nākamajā dienā paredzēts nopietns pasākums, būtu ieteicams pastaigāties svaigā gaisā, vakarā ieiet relaksējošā vannā, labi izgulēties un - nekādu tablešu un zāļu. Tās nodarīs vairāk ļauna nekā laba.

Ja gadījies iepriekšējā vakarā iedzert par daudz alkohola, līdzēs speciālas maskas, kas noņems tūsku. Mājas apstākļos var uzlikt gurķu šķēlītes vai tējas maisiņus uz plakstiem. Galvenais - dzert zāļu tējas, kafiju, bet ne atkal alkoholu!

Ir Nāves jūras preparāti, kas iesūtīti no Turcijas, un nepelnīti ir aizmirstas Baldones dūņas. Šie vannas peldēm domātie līdzekļi palīdz ārstēt artrītu, izsitumus uz muguras, tie arī nomierina.

Pumpas ir jāārstē, tās nepazudīs pašas no sevis.

Vannai var pievienot rožu lapiņas, apelsīnu un citronu miziņas, šķēlītes.

Jāēd veselīgāk - mazāk čipsu, kolas, vairāk vitamīnu!

Ir ieteicamas pirtis, īpaši - infrasarkano staru pirtis, kur karstums nav tik liels kā parastajās pirtīs, bet efekts - tāds pats. Noderīgs arī peldbaseins un fiziskas aktivitātes.