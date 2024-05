Nesmēķējošās ģimenes var iegūt vērtīgas balvas

Rajonā tiek organizēts konkurss veselīga dzīvesveida piekritējiem "Nesmēķējošā ģimene".

Konkurss ir viens no starptautiskā projekta "Nodrošināsim no tabakas dūmiem tīru gaisu saviem bērniem" (projektā piedalās 4 valstis, no Latvijas - 2 pašvaldības - Saldus rajona un Jūrmalas pilsētas) pasākumiem. Konkursā aicinātas piedalīties ģimenes, kurās neviens nesmēķē pašlaik un apņemas to nedarīt vismaz līdz 10. jūnijam, kad konkurss beigsies.

Lai reģistrētos, jāaizpilda anketa (to var atrast arī rajona padomes mājas lapā internetā http:/www.saldus.lv) un līdz 1. jūnijam jānosūta uz rajona padomi Avotu ielā 12, Saldū, LV 3801, ar norādi "Konkursam".

Konkursa uzvarētājas 3 ģimenes noteiks izlozes kārtībā. Ģimenes saņems organizatoru sarūpētas vērtīgas balvas - magnetolu, sporta inventāru un fotoaparātu.

Ģimenei, kas piedalās konkursā, jābūt arī lieciniekam, kas var apliecināt, ka dalībnieki ievērojuši konkursa noteikumus. Uzvarētājiem izlases kārtībā tiks veikta pārbaude, lai konstatētu, ka konkursa laikā tiešām nav smēķēts.

Projekta "Nodrošināsim no tabakas dūmiem tīru gaisu saviem bērniem" ietvaros paredzēti vēl dažādi pasākumi. Aizvakar uz Veselības veicināšanas centru tika aizvesti pēdējie skolēnu zīmējumi, kas veltīti tēmai par pasīvās smēķēšanas kaitīgumu. Projekta koordinatore mūsu rajonā, rajona padomes izpilddirektore Ina Behmane pastāstīja, ka skolēni bijuši ļoti atsaucīgi un tiešām centušies. Zīmējumi izpildīti dažādās tehnikās, esot pat īsti mākslas darbi. Visi zīmējumi tiks izstādīti izstādē "Sveiks un Vesels" Rīgā, kur tos izvērtēs un labāko darbu autorus 11. maijā aicinās uz kopīgu pasākumu. Labākos zīmējumus paredzēts publicēt. Arī "Saldus Zemes" lasītāji varēs aplūkot, kā smēķēšanas kaitīgo ietekmi redz mūsu bērni.

Ir izgatavoti īpaši lielformāta plakāti. Ar Saldus pilsētas domes amatpersonām tiek saskaņota vieta, kur tos varētu izvietot.

Projekta ietvaros paredzēti reidi klubos, bāros un kafejnīcās, lai noskaidrotu, kā šeit ievēro noteikumus par smēķēšanu publiskās vietās.

Saņemta iepriecinoša ziņa no Veselības veicināšanas centra. Akcijas "Atmet un vinnē!" anketas iesnieguši daudzi Saldus rajona iedzīvotāji. Viņiem no 2. līdz 27. maijam būs izturības pārbaudes laiks, bet pēc tam anketas piedalīsies vērtīgu balvu izlozē.

Par pasīvās smēķēšanas kaitīgo ietekmi, īpaši uz bērnu veselību, notikuši vairāki pasākumi rajona skolās, kur ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem tikušies projekta darba grupas pārstāvji - narkologs, vecāku klubiņa locekļi, Saldus 2. vidusskolas un Brocēnu vidusskolas skolēni ar īpaši sagatavotām programmām. Pasākumi būs arī jauniešu centrā "Laipa" Saldū un bērnu namā "Rūķītis". Vēlēšanos tikties ar vecāku klubiņa pārstāvjiem izteikuši vēl vairāku rajona skolu vecāki.