Darbības ar augu aizsardzības līdzekļiem jāpieraksta

Viens no svarīgākajiem pavasara lauku darbiem ir sējumu miglošana.

Kas būtu jāievēro, lietojot ķimikālijas?

Lai sasniegtu vēlamos rezultātus, neapdraudot sevi un apkārtējos, pareizi jāsagatavo miglojamais šķīdums. Jebkura darba šķīduma sagatavošana jāsāk ar attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa drošības instrukcijas uzmanīgu izlasīšanu. Tas jādara neatkarīgi, cik plašas ir zināšanas par augu aizsardzības līdzekļiem kopumā un par konkrēto līdzekli. Instrukcijā norādīts izsmidzināmā darba šķīduma daudzums litros, un tas noteikti jāievēro. Minimālās devas lieto, kad kultūraugi un nezāles vēl ir mazas, bet maksimālo - kad to masa un apjomi ir lieli. Herbicīdu izsmidzināšanai parasti lieto lielāku darba šķīduma devu, nekā, izsmidzinot fungicīdus un insekticīdus. Tomēr tā var arī nebūt, jo, atkarībā no situācijas, ir arī izņēmumi.

Pesticīdu darba šķīdumu vislabāk gatavot tam speciāli sagatavotās vietās, bet, ja tas nav iespējams, tad apstrādājamā lauka malā. Jāraugās gan, lai tas nenotiktu ūdenskrātuvju tiešā tuvumā. Lai pareizi sagatavotu darba šķīdumu no emulsiju koncentrātiem un pulverveida augu aizsardzības līdzekļiem, smidzinātājiem jābūt aprīkotiem ar mehāniskiem maisītājiem. Ūdeni ņem atsevišķi no citām ūdensņemšanas vietām, kuras netiek izmantotas lopu dzirdināšanai, sadzīves vajadzībām. Ja tas nav iespējams, jābūt maināmām ūdens pildīšanas caurulēm. Ņemot ūdeni no atklātām ūdenskrātuvēm, drīkst lietot vienu un to pašu uzsūkšanas cauruli, kurai ir filtrs un kuru nelieto citām vajadzībām, lai nepiesārņotu ūdenskrātuvi. Arī smidzinātājam jābūt ar filtru, lai neizšķīdušie augu aizsardzības līdzekļa gabaliņi neaizsprostotu sprauslas.

Jebkuru augu aizsardzības līdzekli - pulveri suspensijai, emulsijas koncentrātu, disperģējamas granulas - vispirms iejauc nelielā ūdens daudzumā mazāka tilpuma spainī vai citā ērti lietojamā traukā, pēc tam šķīdumu pievieno pārējam ūdens daudzumam smidzinātājā vai jaucējmucā. Sevišķi svarīgi tā rīkoties gadījumā, ja ir primitīvas konstrukcijas smidzinātājs un tas nav aprīkots ar maisītāju. Izmantojot pulverveida līdzekli, jāraugās, lai vējš to neaiznestu pa gaisu, tāpēc ar to rīkojas aizvējā. Ja instrukcijā ir minēts, ka līdzeklis ir viegli jaucams, tad smidzinātāja tilpni piepilda līdz pusei ar ūdeni un, ieslēdzot maisītāju, pievieno augu aizsardzības līdzekli, pēc tam - pārējo ūdens daudzumu, bet tikai līdz pēdējai tilpuma atzīmei, jo daudzi augu aizsardzības līdzekļi mēdz veidot putas. Augu aizsardzības līdzekļa taru piepilda ar ūdeni, izskalo, lai nepaliktu nekādu līdzekļa atlieku, pēc tam sadedzina, neizmantojot citām vajadzībām.

Padarīto raksta žurnālā

Augu aizsardzības likuma augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas noteikumi nosaka, ka katram, kurš izmanto pirmās un otrās reģistrācijas klases ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, jākārto apstrādāto kultūraugu uzskaite, norādot lauka platību, audzējamo kultūru, tās attīstības fāzi katrā apstrādes reizē, apkarojamo kaitīgo organismu, uz lauka izsmidzināmā preparāta nosaukumu un devu.

Ja līdzekļa marķējumā norādīts "Toksisks bitēm", lietotāja pienākums trīs dienas pirms sējumu apstrādes ar šo līdzekli brīdināt bišu saimju īpašniekus divu kilometru rādiusā no apstrādājamā lauka, augu aizsardzības žurnālā norādot datumu. Vēlams arī bišu saimju īpašnieka paraksts par darbu saskaņošanu, lai novērstu varbūtējas nesaskaņas. Ir svarīgi arī norādīt meteoroloģiskos apstākļus smidzināšanas laikā, vizuāli noteikt augsnes mitrumu, cik ilgs laiks pagājis pēc smidzināšanas līdz lietus sākumam, kā arī gaisa temperatūru un vēja ātrumu.

Augu aizsardzības darbu reģistrēšanas žurnāla dati palīdzēs pašam zemniekam objektīvi novērtēt darba efektivitāti. Pamatojoties uz šo dokumentu, iespējams izstrādāt pareizas rekomendācijas augu aizsardzībā. Ja augu aizsardzības dienesta darbinieks ierodas pārbaudīt zemnieka saimniecību, kurā lieto augu aizsardzības līdzekļus, zemniekam šis dokuments jāuzrāda. Tas nepieciešams arī, pagarinot augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību.