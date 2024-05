Pieneņu, kresu un citi zaļie salāti

Galviņsalāti, zaļie loki un dilles tiek lietoti plaši. Zaļos lapu augus uzturā lieto ne tik daudz tādēļ, ka tie satur daudz vērtīgu vielu, bet to atspirdzinošās, labās garšas dēļ. Tie ir lēti un veselīgi pārtikas produkti.

Gaļa nogurdina, salāti rada možumu

Gaļas pārliecīgā lietošana pārtikā nomākusi tieksmi pēc zaļumiem, pēc veselīgas augu barības. Ēdot gaļu diendienā, organismā uzkrājas daudz neveselīgu neorganisku skābju, kas barības traktā un visā organismā rada uzbudinātu izsalkuma stāvokli. Tāds organisms visu laiku pieprasa kaut ko asu, stipru. Gaļa rada nemierīgu, allaž alkstošu stāvokli, ko tikai uz laiku izdodas nomierināt, apklusināt. Pārliecīgs gaļas olbaltums bojā nervu sistēmu. Jo vairāk gaļas šāds cilvēks lieto, jo apmierinātāka liekas viņa ēstgriba.

Patiesībā ar gaļu ēdējs organismam nav pievadījis vajadzīgās barības vielas, tikai apklusinājis nervu sistēmas diktētās prasības. Ēdot vienā ēdienreizē vairākas gaļas maltītes - cepeti, buljonu, lietojot citus gaļas produktus, - gribas tūlīt atpūsties, pagulēt, jo visos locekļos jūtams nogurums.

Salātus visos novados parasti lieto kā piedevu gaļas ēdienam. Kurzemē dažviet vēl ir paradums palaunadzī gatavot tā saucamos strebjamos salātus. Šis ieradums diemžēl sāk izzust, un karstā laikā galdā arvien biežāk tiek celti gaļas tauki vai gaļa.

Zaļos augos un salātos bagātīgi ir visas tās vielas, kas nepieciešamas organismam. Nevārītā veidā zaļie lapu augi piegādā mūsu nerviem un asinsrites sistēmai vajadzīgās vielas. Tajos ir ļoti daudz ogļhidrātu. Tie baro muskuļus, dod tiem spēku, turpretī no pārliecīga olbaltuma patēriņa, sevišķi - no gaļas olbaltuma, muskuļi pagurst. Olbaltuma pārlieku ietekmēta, nervu sistēma vairs nevar vadīt muskuļus tādā gaitā, kā tas vajadzīgs un iespējams normālā stāvoklī. Bet augu bagātīgais ogļhidrātu klāsts pat tiem, kam novājināta nervu sistēma, ļauj labāk un vieglāk veikt parasto darbu.

Spēcīgs veselības uzlabošanas faktors ir augu zaļais hlorofils. Jau senatnē cilvēki saprata, ka zaļajiem augiem piemīt noslēpumains spēks. Tos lietoja tējām un eliksīriem, bet dažādu augu lapas - tautas medicīnā asins apturēšanai, pret audzējiem, tās ēda spēka un izturības vairošanai. Vēlāk pētnieki pievērsa uzmanību augu zaļajam hlorofilam. Tas iespaido asins pareizu sastāvu. Hlorofils ne tikai spēcina vāju organismu, bet spēj atbrīvot to no akūtām slimībām. Pareizi lietots, hlorofils atsvabina organismu pat no vecuma radītiem simptomiem. Pēc ilgstošas hlorofila lietošanas organisms atjaunojas. To pierādījuši laboratoriskie pētījumi ar dzīvniekiem un arī cilvēkiem. Augu barības patērētāji izskatās daudz jaunāki par saviem gadiem un jaunāki par tāda paša vecuma gaļas ēdājiem. Augu barība un sevišķi - augu zaļais hlorofils ļoti labi iedarbojas uz nerviem un dziedzeriem. Tā ir vislabākā barība asinīm un asinsvadu sistēmai. Zaļie augi ne tikai pievada organismam vajadzīgos barības sāļus un vitamīnus, bet arī nomierina nervus, psihi.

Zaļie salāti der slimiem un vājiem

No zaļajiem augiem ļoti ieteicams izvēlēties kressalātus. Tos lieto atsevišķi vai kā piedevu citiem ēdieniem. Kressalāti ļoti noder nervu slimniekiem, tie sekmē urīna izdalīšanos. Ieteicami arī mazasinīgiem, sirdsslimiem, vājiem un bāliem. Tie der arī dažādu iekšējo audzēju gadījumos, jo atzīti par labiem asinsattīrītājiem.

Pieneņu salāti noderīgi mazasinīgiem, ar tuberkulozi slimiem, sirdsslimiem un aknu slimniekiem. Šādiem slimniekiem ļoti labi palīdz arī pieneņu kafija. To gatavo no pieneņu saknēm tāpat kā cigoriņu kafiju. Pieneņu saknes ievāc agri pavasarī vai vēlu rudenī, kad tajās ir daudz ēterisko eļļu. Pienenes nodrošina organismam nepieciešamos organiskos sāļus un ēteriskās eļļas. Šīs eļļas rada labsajūtu. Pieneņu kafiju nevāra, bet kaltētās saknes aplej ar verdošu ūdeni un ļauj ievilkties. Vienai tējkarotei sasmalcinātu pieneņu sakņu vajag glāzi verdoša ūdens. Dzer melnu, nelieto cukuru.