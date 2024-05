Smēķēšana izraisa tādu pašu atkarību kā narkotikas

Aprīļa sākumā Narkologu asociācija mūs iepazīstināja ar narkoloģisko situāciju valstī. 2001. gada beigās Latvijā reģistrēti 24 400 alkoholisma slimnieki un 2711 slimnieks ar psihoaktīvo vielu atkarību.

No reģistrētajiem alkoholisma slimniekiem 1878 pārcietuši alkohola delīriju. Pieaug mirstība no alkoholisma - 9,9 cilvēki uz 100 000 iedzīvotājiem. Mirstība no aknu cirozes - 14,7 uz 100 000 iedzīvotājiem. Mediķi uzskata, ka tās ir nekvalitatīva alkohola lietošanas sekas. Ceļu satiksmes negadījumus alkohola reibumā izraisījis 2341 autovadītājs, 14,7% negadījumos bijuši cietušie.

Šogad no narkotiku pārdozēšanas nomiruši jau 108 cilvēki, tajā skaitā 22 vecumā līdz 20 gadiem. Apmēram 1,2 reizes pieauguši noziedzīgie nodarījumi, kas saistīti ar narkotikām (854 gadījumi).

Sakarā ar psihotropo vielu intoksāciju vai kaitējošu lietošanu reģistrā nokļuvuši 438 bērni un pusaudži. 99 no viņiem jau ir atkarīgi no psihotropām vielām. Arī bērni un pusaudži lieto intravenozās narkotikas, līdz ar to palielinās HIV un vīrusa hepatīta C inficēšanās risks.

Lielākais narkomānu skaits ir Ventspilī, Jūrmalā, Jelgavā, Rīgā, Ogrē, Kuldīgā. Ļoti nelabvēlīga zona narkotiku izplatībā ir Kurzemē, tāpēc liela uzmanība būtu jāpievērš primārai profilaksei skolās.

Saldus rajons ir iesaistījies Pasaules Veselības aizsardzības organizācijas atbalstītajā pretsmēķēšanas projektā "Nodrošināsim no tabakas dūmiem brīvu gaisu saviem bērniem", kas vērš uzmanību uz pasīvās smēķēšanas kaitīgo ietekmi, īpaši - uz bērniem. Pasīvo smēķēšanu izraisa smēķētāju izelpotie un no aizdedzinātas cigaretes izplūdušie dūmi. Nesmēķētājus, kas spiesti tos ieelpot, dēvē par pasīvajiem smēķētājiem.

Smēķētāji paši ieelpo tikai 15% dūmu, bet pārējie 85% nonāk apkārtējā vidē, kurā uzturas arī nesmēķētāji. Cigarešu dūmi satur vairāk nekā 4000 iedarbīgo vielu, bet apmēram 60 no tām ir kancerogēnas - audzējus izraisošas.

Rajona skolu apmeklējumu laikā ļoti daudzi bērni atzina, ka ģimenē smēķē gan tētis, gan mamma. Ir satraucoši, ka vecāki smēķē dzīvojamās telpās savu bērnu klātbūtnē. Statistika rāda, ka 64% bērnu vecumā līdz 5 gadiem dzīvo ģimenē, kur vismaz viens no vecākiem smēķē.

Cigarešu dūmi agresīvi darbojas uz pieaugušo organismu, bet daudz lielāku ļaunumu tie nodara bērna nenobriedušajam organismam. Bērni, kas pret savu gribu spiesti uzturēties cigarešu dūmu piesārņotajā gaisā, biežāk slimo ar augšējo elpošanas ceļu slimībām, vidusauss iekaisumu, alerģiskām slimībām. Zīdaiņiem nereti novēro pēkšņās nāves sindromu.

Lūgums vecākiem - nebojājiet savu bērnu veselību, kaut arī gribat bojāt savējo! Neesiet lēni pašnāvnieki! Nikotīns, tāpat kā heroīns un kokaīns, darbojas uz vieniem un tiem pašiem galvas smadzeņu receptoriem, tāpēc izraisa ļoti spēcīgu atkarību. Praktiski nikotīns ir tāda pati psihoaktīva viela kā heroīns un kokaīns, tikai atšķirībā no narkotikām tas ir legāls un to var nopirkt veikalā.

Atmest smēķēšanu nekad nav par agru! Un nekad nav par vēlu to darīt. Šīs aksiomas neprasa pierādījumus. Visiem, kas vēlas atmest smēķēšanu, palīdzēs ģimenes ārsts vai narkologs. Viņi mācēs dot vajadzīgos padomus un ieteikt medikamentus, lai sekmīgi atbrīvotos no kaitīgā ieraduma.

No 6. līdz 12. maijam Veselības veicināšanas centrs organizē VESELĪBAS NEDĒĻU. Šogad tās devīze "Veselīgai dzīvei vairāk prieka".

Nedēļas dienas veltītas kādai konkrētai tēmai. 7. maijā uzmanība pievērsta psihoaktīvo vielu atkarībai. 8. maijs būs jauniešiem draudzīgas informācijas diena par veselības pieejamību. 9. maijs veltīts medmāsai un sabiedrības veselībai. 11. maijs ir ģimenes veselības diena, 12. maijs - sporta diena.

Veselības nedēļas laikā starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā interesenti tiek aicināti uz 5. starptautisko veselības veicināšanas izstādi "Sveiks un vesels 2002" un 9. Baltijas reģionālā atpūtas, tūrisma un sporta izstādi "Atpūta un sports 2002". Pirmo reizi notiek 1. specializētā medicīnas izstāde "Medica 2002", kuras laikā būs arī profesionālas konferences un semināri.

Mūsu rajonā veselības nedēļas pasākumi notiks skolās. Bet 11. maijā uz noslēguma pasākumu Ķīpsalā uzaicināti 18 skolēni no Saldus ģimnāzijas, pamatskolas un 2. vidusskolas, Cieceres internātpamatskolas, Zaņas, Blīdenes, Kursīšu, Kurzemītes pamatskolas, Ezeres vidusskolas, Saldus mākslas skolas. No plašā pasīvās smēķēšanas kaitīgumam veltītā skolēnu zīmējumu klāsta viņu zīmējumi izvēlēti kā labākie.