Saulesbrilles un medicīniskie aspekti

Mūsdienās saulesbrilles bieži vien uzskata tikai par modes preci. Taču, nepareizi valkātas, tās var kļūt bīstamas redzei.

Maldīgi uzskati

Ir divi maldīgi uzskati - ka cilvēkam var rekomendēt universālas saulesbrilles visiem dzīves gadījumiem un ka saulesbrilles un tumšās brilles ir sinonīmi.

Saulesbrillēm ir divas funkcijas - tās samazina gaismas caurlaidību līdz līmenim, kas nav kaitīgs acīm, un aizsargā acis no kaitīgā ultravioletā starojuma (UV), kas postoši iedarbojas uz acs lēcu, tīkleni un citām acs struktūrām.

Parastās brilles ar stikla vai plastikas lēcām nenodrošina pilnvērtīgu UV aizsardzību. Bet brilles ar tumšām lēcām, kas neaiztur UV starojumu, ir bīstamas. Daba mūsu acis izveidojusi ar aizsargsistēmu, kas darbojas automātiski. Proti, spilgtā gaismā acs zīlīte sašaurinās, un mēs samiedzam plakstus. Tas gan pilnībā nepārtrauc UV staru iedarbību, bet ievērojami samazina acs bojājumu risku. Tirgū nopērkamo tumšo briļļu lēcām, kas brīvi laiž cauri UV starus, aizsardzība pazūd (acs zīlīte nesašaurinās), un UV iedarbojas uz acs audiem.

Tāpēc ir nepieciešams pārbaudīt saulesbrilles uz UV aizsardzību speciālā aparatūrā.

Saulesbriļļu grupas

Brilles plašam klientu lokam valkāšanai spilgtā apgaismojumā.

Tām ir aizsardzība no UV (ar viļņa garumu līdz 360 nm), ne mazāk kā 50% gaismas caurlaidība. Mazas gaismas caurlaidības gadījumā acis tiek pasargātas no gaismas pārpilnības, taču saņem maz informācijas. Ar acīm nesaskatāmo informāciju papildina galvas smadzenes, "piezīmējot" iztrūkstošās ainas. To smadzenes veic automātiski, tērējot tik daudz enerģijas, ka rodas nogurums. Cilvēkiem, kas visu laiku staigā tumšās brillēs, pakāpeniski samazinās tonuss, vīriešiem samazinās libido, bet sievietēm parādās neirastēnija.

Fotohromās lēcas (brūnas vai pelēkas).

Izgatavošanas laikā stiklam vai plastikai pievieno sudraba hlorīdu. Fotohromās lēcas regulē acīs nonākušo gaismu ne tikai pēc apgaismojuma intensitātes, bet arī pēc UV daudzuma. Ja laiks apmācies, lēcas ir caurspīdīgas ar zaļganīgu, dzeltenīgu vai pelēcīgu nokrāsu. Saules apgaismojumam pieaugot, tās paliek tumšākas, reaģējot uz UV ātrāk nekā acs.

Šīs lēcas neiesaka bērniem un pusaudžiem, jo acu muskulatūrai nepieciešams treniņš, bet fotohromā lēca noņem visu adaptācijas slodzi dažādiem apgaismojumiem.

Pieaugušiem cilvēkiem, kam brilles nepieciešams lietot regulāri, ieteicamas arī fotohromās lēcas. Pirmkārt, tie ir tuvredzības gadījumi.

Bieži šīs lēcas izvēlas autovadītāji, taču tās ir mazefektīvas. Šoferis ir piesegts ar mašīnas jumtu, un lēcas reaģē uz netieši atstaroto gaismu, izņemot gadījumus, kad brauc pret sauli. Ja brilles nekalpo mērķim, kam tās paredzētas, to nēsātājs nogurst. Autovadītājiem ieteicamas brilles ar dažādu gaismas caurlaidību. Šādām lēcām augšdaļa ir tumšāka un pakāpeniski kļūst gaišāka virzienā uz leju. Šādās brillēs var lasīt telpās un transportā.

Saulesbrilles, kas paredzētas īpašiem gadījumiem.

Pludmalē var izmantot brilles ar lēcām, kuru priekšējā virsmā ir spoguļpārklājums. Pelēkai lēcai uzklāj hroma oksīdu. Lēcas ar spoguļpārklājumu dod 50% gaismas caurlaidību. Tās nav īpaši tumšas, bet, pateicoties gaismas atstarošanai no spoguļvirsmas, papildus nodrošina UV aizsardzību. Pludmalē būtu nepieciešams aizturēt gaismas viļņa garumu līdz 400 nm, tāpēc uz labām spoguļlēcām uzklāj vēl vienu - UV aizsargklājumu.

Kalni un sniegs prasa brilles ar gaismas caurlaidības samazinājumu un UV aizsardzību līdz 400 nm. To neievērojot, cilvēks var kļūt akls ("sniega aklums"). Kalnos un sniegā mijas ļoti spilgta gaisma ar ļoti "aklām" ēnām. Vairāk noderīgas ir spoguļlēcas, kam gaismas caurlaidība ir samērā augsta, lai normāli redzētu ēnā un spilgtā saules gaisma atstarotos no lēcas virsmas. Sniegotos kalnos ieteicamas lēcas, kam augša un lejasdaļa ir ļoti tumša, bet vidus - gaišāks. Kalnos bez sniega vēlamas lēcas ar mainīgi pakāpenisku gaismas caurlaidību.

Saulesbrilles ar polarizētām lēcām.

Laiž cauri gaismas viļņus noteiktā virzienā. Polaroīdā plēvīte darbojas tikai uz tiem stariem, kas krīt perpendikulāri redzes plaknei. Efekts pazūd, ja ir sānu vai augšējā gaisma. Šādas brilles ieteicamas pludmalē, pie ūdens un uz tā spilgtā saulē, kā arī vasarā, kad saule ir ļoti spilgta (piemēram, kalnos).

Polaroīdās brilles nogurdina acis un pazemina izšķiršanas spēju. Šādas brilles neiesaka slēpotājiem (neredzot bedri un pieņemot to par ēnu, slēpotājs var iet bojā). Polarizētā gaisma mazina telpiskuma attēlu. Šajās brillēs arī neiesaka vadīt mašīnu. Telpiskuma samazināšanos atrisina brilles ar divām polarizācijas plaknēm.

Saulesbriļļu mode

2002. gada sezonas saulesbriļļu kolekcijās dominē funkcionalitāte un krāsainas lēcas. Īpašs sezonas jaunums ir saulesbrilles ar spoguļatspīduma efektu. Aktuāls ir ietvaru saplūšanas efekts, kad briļļu rāmis "pazūd", veidojot vienotu formu.

Raksturīgas 50-to gadu noskaņas un 80-to gadu pamatīgās sporta brilles. Brillēm ir gaiši, viegli tonēti stikli un liela krāsu izvēle. Populārākās - rozā, dzeltenā, zilā.

Šogad jauniešu kolekciju briļļu lēcas rotā akmentiņi, sirsniņas un citi nieciņi, kas sasaucas ar hipiju ziedu laikiem. Taču jauniešu stila brilles tikpat labi var valkāt jebkura vecuma cilvēki.